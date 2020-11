Points-clés de l’article sur les cours de pétrole :

Les cours de pétrole à un plus haut de 8 mois grâce aux vaccins

Le prix du baril WTI pourrait retracer à court terme

Les cours de pétrole continuent de progresser ce mercredi, prolongeant leurs gains du mois à plus de 25%. Les prix des barils profitent de l’éclaircissement des perspectives économiques grâce aux résultats encourageants des vaccins pour inscrire un plus haut de 8 mois à 45,3$ le WTI et 48,3$ le Brent.

De plus, un éventuel retard dans l'augmentation de la production prévue par l'OPEP+ en janvier et le début officiel de la transition de Joe Biden renforcent l'optimisme des investisseurs. Joe Biden, qui prendra les rênes de la Maison-Blanche à compter du 21 janvier prochain, a annoncé qu’il consacrera les 100 premiers jours de son mandat à l’immigration et l’environnement.

Les opérateurs attendent désormais le rapport hebdomadaire de l'EIA sur les stocks de pétrole aux Etats-Unis plus tard dans la journée. Le consensus table sur une augmentation des stocks de 0,127 million de barils la semaine dernière.

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de fond sont redevenues haussières après que le WTI soit sorti par le haut de son canal baissier dans lequel il a évolué pendant près de deux mois jusqu’à la mi-novembre.

Néanmoins, le cours du pétrole WTI pourrait à court terme retracer. Le momentum haussier illustré par l’indicateur RSI a atteint un niveau extrêmement élevé. Une sortie du RSI de sa zone de surachat (>70) est souvent précurseur d’un retracement.

Par conséquent, le pétrole WTI pourrait à court terme retracer et revenir tester son plus haut de cet été à 43,75$ dépassé hier avant d’éventuellement rebondir. La prochaine résistance majeure à surveiller sera le seuil symbolique à 50$.

Graphique 4 heures du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

