Le cours du cuivre signe un plus haut de 2 ans grâce aux vaccins

Points-clés de l’article sur le cuivre :

Le cours du cuivre signe un plus haut de 2 ans sur fond de sortie de crise

Le cours du cuivre pourrait consolider après être revenu sous son plus haut de 2018 à 3,32$

Le cours du cuivre signe un plus haut de 2 ans sur fond de sortie de crise

Profitant des bonnes nouvelles entourant le développement des vaccins contre la covid-19 et de la forte reprise économique de son premier consommateur (la Chine), le cours du cuivre a terminé la semaine dernière à un plus haut de 2 ans, juste en dessous de son plus haut de 2018 à 3,32$.

Signe positif pour l’économie, d’autres actifs sensibles à la santé de l’économie mondiale progressent également comme les marchés actions et les matières premières. Les principaux indices boursiers en Europe s’adjugent plus de 20% et les cours de pétrole plus de 25% depuis début novembre.

Les perspectives sont donc positives pour le cours du cuivre à mesure qu’une vaccination à grande échelle, seule remède à la crise sanitaire et la crise économique, se concrétise. Des premiers vaccins pourraient être distribués dans l’Occident dès le mois prochain. Le gouvernement américain de Donald Trump vise une immunité collective au mois de mai, les investisseurs s’attendent ainsi à ce que la covid-19 devienne une histoire du passé à partir de l’été 2021.

D’ici là, l’évolution du cours du cuivre et des autres actifs sensibles à l’économie mondiale dépendra essentiellement de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures restrictives. Un prolongement des confinements en Europe ou un durcissement des restrictions aux Etats-Unis menacerait ces actifs de corriger.

Le cours du cuivre pourrait consolider après être revenu sous son plus haut de 2018 à 3,32$

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du cours du cuivre est indiscutablement haussière. Néanmoins, le ratio risque/rendement ne favorise plus les acheteurs à court terme puisque le cours du cuivre est revenu en dessous de son plus haut de 2018 à 3,32$. Les opérateurs de marché pourraient profiter de cette résistance pour sécuriser des profits à court terme avant d’éventuellement porter le cuivre plus haut.

En cas de correction, le premier support majeur à surveiller sera le plus bas de novembre correspondant au seuil symbolique à 3,00$. La tendance haussière de fond commencerait à être remise en question en cas d’enfoncement de l’oblique haussière qui passe par les plus bas d’août et octobre.

Graphique journalier du cours du cuivre réalisé sur TradingView :

Recommandé par Valentin Aufrand Découvrez nos dernières prévisions Recevoir mon guide

POURSUIVRE VOTRE LECTURE