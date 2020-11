Le cours de l’or menacé par le vaccin contre le covid-19

Loin des montants négociés avant l’élection et pas encore de nouvelles discussions avec les démocrates 👇 https://t.co/7gbYNAHnIg

Powell « La Fed est engagée à utiliser tous les instruments jusqu’à ce que la reprise soit complète » (Ndlr : et même s’il n’y avait plus d’instruments on en créerait de nouveaux ;)