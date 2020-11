Cuivre, pétrole WTI, café : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux industriels dont le cuivre profitent de l’optimisme suscité par le vaccin

Une dose d’énergie : le pétrole d’une borne à l’autre

Du côté des matières premières agricoles : Le café plus robuste

Les métaux industriels dont le cuivre profitent de l’optimisme suscité par le vaccin

Les cours des métaux industriels ont grimpé suivant l’élection présidentielle et les annonces sur un potentiel vaccin , le cuivre atteignant son plus haut niveau en deux ans avant d'effacer ses gains avecle rebond du dollar. Les métaux de base, dont le zinc et le nickel, ont préservé leurs gains, les investisseurs ayant intégré les changements potentiels de la politique commerciale et énergétique des États-Unis sous l'administration Biden. Bien que les opérateurs s'attendent à ce que les politiques de l'ère Trump, telles que les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium, ne disparaissent pas de sitôt, le président élu Joe Biden pourrait chercher à désamorcer la guerre commerciale avec la Chine, principal utilisateur de matières premières industrielles.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur l’or Recevoir mon guide

Les cours du cuivre du cuivre affichent une tendance haussière avec des creux et sommets ascendants. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont haussières et évoluent au-dessus de celle à 200 jours. Tant que les cours restent au-dessus du dernier creux à 30317 le scénario le plus probable est celui d’un franchissement de la résistance à 32148 qui permettrait de rallier le plus haut de 2017. En cas de rupture de support le cuivre s’exposerait à une baisse de plus grande ampleur.

Evolution des cours du cuivre en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : le pétrole d’une borne à l’autre

L'Agence internationale de l'énergie a réduit ses prévisions de croissance de la demande de pétrole de 400 000 barils par jour soit 8,8 millions de barils par jour cette année, car elle estime qu'il est trop tôt pour s'enthousiasmer pour un vaccin contre les coronavirus. L'AIE prévoit une reprise de la demande de pétrole l'année prochaine de 5,8 millions de barils par jour, mais ce n'est que 300 000 barils par jour de plus que ses prévisions d'il y a un mois.

C'est pourquoi l'OPEP + envoie des signaux forts indiquant qu'ils maintiendront les réductions de production actuelles pendant 3 à 9 mois. Le prince Abdulaziz d'Arabie Saoudite a averti qu'il serait imprudent pour les vendeurs à découvert de parier contre lui. Les hommes forts du pétrole continuent de laisser entendre qu'une éventuelle réduction surprise de la production pourrait choquer et impressionner les spéculateurs. A bon entendeur…

Les cours du pétrole se sont vivement repris mais restent dans un large canal horizontal entre 43,84 et 33,80. Un support important se situe sur 36,75 USD. Le doji avec mèche haute hier montre que les acheteurs ont pris leur bénéfice à l’approche de la borne haute. Tant que les cours évoluent sous cette dernière, la probabilité d’une poursuite de la latéralisation est élevée.

Evolution des cours du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Le café plus robuste

Le café est soutenu en raison d'une demande plus forte et d'inquiétudes concernant le temps qu'il fait au Vietnam, car le pays enregistre trop de pluie actuellement et des inondations sont signalées dans les hauts plateaux du centre. La demande des cafés et autres services de restauration est encore très faible car les consommateurs continuent à boire du café à la maison. Les rapports indiquent que les consommateurs à domicile consomment des mélanges avec plus de Robusta et moins d'Arabica.

Les cours du café robusta se sont vivement repris sur le niveau des 1223 et se dirige vers le plus haut du mois d’Aout à 1504. La moyenne mobile à 13 jours a croisé celle à 34 jours au-dessus de la 200 périodes et sont orientées à la hausse renforçant ce scénario positif.

Evolution des cours du CFD café robusta en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE