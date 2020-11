Argent, Pétrole WTI, Sucre : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’argent reste dans une phase de consolidation sous 25,30

Une dose d’énergie : Les prix du pétrole entre réduction de l’offre et incertitudes sur le demande

Du côté des matières premières agricoles : Le sucre doit franchir une résistance pour rallier ses plus hauts annuels

Mercredi, les métaux précieux ont reculé, car une forte hausse des actions a freiné la demande de métaux précieux en tant que valeur refuge. De plus, les prix des métaux ont reculé aussi suite aux perspectives d'un plan de relance plus petit que prévu pour lutter contre la pandémie, après que les résultats des élections américaines de mardi aient montré que le Congrès resterait divisé. . Une baisse de l'indice du dollar à son plus bas niveau depuis une semaine mercredi a par contre soutenu les prix des métaux.

Les données économiques américaines de mercredi ont été positives pour l'or mais négatives pour la demande de métaux industriels et les prix de l'argent. L'emploi américain a augmenté de seulement +365.000 en octobre, plus faible que les attentes de +643.000. De plus, l'indice ISM des services d'octobre a baissé de -1,2 à 56,5, plus faible que les attentes de -0,3 à 57,5.

Toutefois, les prix sont guidés par la reprise économique chinoise, principale consommatrice de matière première.

Les prix se situent au-dessus de la moyenne mobile ascendante à 200 jours, attestant d’une tendance haussière à moyen terme. Les cours de l’argent ont retracé 50% de la hausse de Mai à début Août et consolident depuis sous une résistance à 25,30. Les cours sont soutenus par une oblique ascendante. Un franchissement de ce niveau donnerait un signal positif qui pourrait indiquer une reprise de la hausse à moyen terme.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : Les prix du pétrole entre réduction de l’offre et incertitudes sur le demande

Hier, les prix du brut ont atteint son plus haut niveau depuis une semaine. Une chute inattendue des stocks hebdomadaires de pétrole brut selon l'agence d’information sur l’énergie à leur plus bas niveau depuis 7 mois a alimenté la hausse des prix du pétrole brut.

Les prix de l'énergie ont bénéficié d'un soutien positif de la part du secrétaire général de l'OPEP, Mohammad Barkindo, qui a déclaré que l'OPEP et ses alliés "accéléreraient" la reprise des marchés pétroliers lors de leur prochaine réunion prévue du 30 novembre au 1er décembre. Barkindo a déclaré que "nous continuons à voir des vents contraires" car la dernière vague de Covid "va presque certainement freiner l'élan que nous avons acquis au troisième trimestre". Ses commentaires suggèrent que l'OPEP+ pourrait maintenir les réductions actuelles de la production de brut, qui s'élèvent à près de 8 millions de bpj.

De plus, la situation politique aux Etats Unis n’est pas favorable à une reprise de demande, les chances que les parlementaires américains puissent adopter un projet de loi de relance en cas de pandémie étant réduites, les républicains conservant le contrôle du Sénat.

Les cours du pétrole évoluent dans un large canal horizontal entre 43,84 USD et 34,20 USD. Les cours ont rebondi sur le support lundi pour revenir au milieu du canal. Un support intermédiaire se situe sur 36,75 USD. A la hausse une première résistance se situe à 41,65 USD avant la borne haute.

Evolution des cours du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Le sucre doit franchir une résistance pour rallier ses plus hauts annuels

Le coronavirus est revenu aux États-Unis et en Europe et a suscité quelques inquiétudes quant à la demande. Les usines brésiliennes ont produit plus de sucre et moins d'éthanol en raison de la faiblesse des prix mondiaux et nationaux du pétrole. Environ 45 % de la production de cette année sera destinée au sucre, contre 35 % l'année dernière.

Les cours du sucre sont revenus s’appuyer sur une droite de support, ancienne résistance selon le principe de polarité, à 383 correspondant à un retracement Fibonacci de 61,8%. Tant que les prix restent au-dessus la tendance est haussière avec en ligne de mire une résistance à 408 USD. Un franchissement permettrait de revenir sur les plus hauts de février.

Evolution des cours du sucre en données quotidiennes :

