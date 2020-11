L’or profite de l’élection américaine disputée

Points clés de l’article :

L’Or soutenu par une éventuelle contestation des élections mais pas seulement

Le métal jaune rebondit sur une zone de support au-dessus de 1850 USD

Les métaux précieux se sont établis mardi à un niveau modérément plus élevé en raison de la faiblesse du dollar. L'or attire également une demande de valeur refuge en prévision des résultats de l'élection présidentielle américaine et d'une éventuelle contestation. L'or a également bénéficié du soutien de la Banque de réserve d'Australie (RBA), qui a réduit ses taux d'intérêt aujourd'hui et annoncé un nouveau programme d'assouplissement quantitatif.

Au-delà des élections américaines, l'or est soutenu par la pandémie de Covid, qui a freiné les perspectives de croissance mondiale et forcé les banques centrales à adopter des politiques dovish, ce qui est favorable à la demande d'or en tant que réserve de valeur. La moyenne des cas quotidiens aux États-Unis au cours de la dernière semaine d'octobre était supérieure de 35 000 à celle de la dernière semaine de septembre. Samedi, le Royaume-Uni a rejoint d'autres pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et d'autres, en imposant des mesures de confinement qui ralentiront la croissance économique. Le virus Covid a maintenant infecté 46,471 millions de personnes dans le monde, avec plus de 1,213 million de décès.

Les métaux précieux ont continué de profiter des tensions politiques accrues aux États-Unis, des tensions entre les États-Unis et la Chine et des risques d'un Brexit sans accord à la fin de l'année.

La demande de valeurs refuges et les attentes des banques centrales ont déclenché des achats de métaux précieux au cours des derniers mois. Le 15 octobre, les positions longues sur l'or dans les ETF ont atteint un nouveau record de 3 459,8 tonnes (données depuis 2002).

A moyen terme la tendance reste haussière sur les cours du métal jaune. La moyenne mobile à 200 jours reste haussière . Les cours consolident depuis Aout.

A court terme, les cours de l’or ont rebondi sur une zone de support au-dessus de 1850 et s’attaquent à une oblique baissière rejoignant les sommets d’Aout, Septembre et Octobre. Un franchissement signalerait un signal de hausse qui devra dépasser une résistance à 1935 USD pour rejoindre les 2000 USD.

La tendance positive serait remise en cause sur une rupture de la zone de support. Les prochains supports se situent sur la moyenne mobile à 200 jours puis les 1745 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

