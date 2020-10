Le cours de l’or au carrefour d’une nouvelle tendance

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

L’étau se resserre pour le cours de l’or qui évolue entre deux obliques convergentes

Les PMI américains pourraient être décisifs pour le cours de l’or

L’étau se resserre pour le cours de l’or qui arrive sous deux obliques contradictoires. L’une baissière qui fait office de résistance depuis fin août et l’autre haussière qui fait office de support depuis le début du mois d’octobre.

Techniquement, les perspectives sont indécises à court terme. Le cours de l’or devra traverser l’une des deux obliques pour éclaircir les perspectives. Concrètement, un franchissement de l’oblique baissière serait un signal « bullish » en faveur d’une poursuite de la tendance haussière de court terme. A l’inverse, un enfoncement de l’oblique haussière serait un signal « bearish » en faveur d’une poursuite de la tendance baissière de moyen terme.

Graphique 4 heures du cours de l’or réalisé sur TradingView :

L’évolution du cours de l’or devrait essentiellement dépendre de l’évolution du dollar à court terme et donc des prochaines publications économiques. Le cours de l’or rebondit ce matin grâce à un PMI composite de la zone euro en baisse, mais moins que prévu (49,4 vs 49,3). Les prochaines publications susceptibles d’influencer l’once d’or seront les PMI des Etats-Unis ce vendredi à 15h45 (CEST).

Concrètement plus les disparités des PMI américains (manufacturier, services et composite) avec les attentes seront importantes, plus la réaction de l’or devrait être importante.

Sur un horizon de temps plus long terme, le dollar sera également influencé par les négociations commerciales entre l’UE et le Royaume-Uni. Une montée des incertitudes renforcerait le dollar et ferait donc pression sur le cours de l’or et vice-versa.

Des nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis devraient également influencer l’or, comme tous les autres marchés financiers, mais l’impact est plus incertain. Des nouvelles mesures de relance seraient bénéfiques pour l’économie américaine mais également mondiale, ce qui pourrait améliorer le sentiment des investisseurs et donc faire pression sur les devises refuges dont le billet vert. L’or à l’inverse pourrait profiter de ces nouvelles mesures de relance d’autant plus que ces mesures auraient un certain impact inflationniste, argument positif pour le métal jaune.

