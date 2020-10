Or, cuivre, sucre : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : Facteurs positifs pour la demande de l’or

Forte progression du cuivre

Du côté des matières premières agricoles : Le sucre poursuit sa hausse

Les métaux précieux : Facteurs positifs pour la demande d'or

Mercredi, les métaux précieux ont atteint leur plus haut niveau depuis une semaine en raison de la faiblesse du dollar et de l'espoir que les législateurs américains se mettent d'accord sur des mesures supplémentaires de relance en cas de pandémie. Le prix de l'or a également été soutenu mercredi par les commentaires de la banque centrale dovish et par une hausse des anticipations d'inflation aux États-Unis.

Les attentes selon lesquelles les législateurs américains peuvent adopter des mesures de relance supplémentaires en cas de pandémie ont fait chuter l'indice dollar en raison de la crainte que les dépenses de relance supplémentaires ne fassent exploser le déficit budgétaire américain. La baisse du dollar est favorable aux prix des métaux.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur l’or Recevoir mon guide

Les commentaires dovish , mercredi, du gouverneur de la Fed, Mme Brainard, ont été positifs pour la demande d'or en tant que réserve de valeur lorsqu'elle a déclaré que le rythme de l'amélioration du marché du travail se ralentit et que l'économie a besoin d'une aide monétaire/fiscale forte pour la reprise. Elle a également déclaré qu'elle estime que l'inflation restera inférieure à 2 % au cours des prochaines années et que l'incapacité du Congrès à fournir une aide budgétaire plus importante constitue un risque pour l'économie.

Les commentaires de la BCE mercredi ont également été positifs pour la demande d'or. La présidente de la BCE, Mme Lagarde, a déclaré que la deuxième vague inattendue d'infections à Covidus est un "risque clair" pour les perspectives économiques. De plus, le vice-président de la BCE, M. Guindos, a déclaré que la reprise économique est incertaine et incomplète, et que si les mesures de relance sont supprimées trop tôt, cela pourrait nuire à la reprise.

L’Or se trouve toujours dans une phase de consolidation et les cours se sont stabilisés depuis septembre au-dessus d’un support à 1850 USD. Les cours sont pour l’instant bloqués par le nuage Ichimoku. Un franchissement de cet obstacle signifierait une reprise haussière.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Forte progression du cuivre

La vigoureuse reprise en Chine est très consommatrice de métaux industriels et du cuivre en particulier. Les cours du létal rouge sont en forte progression avec un alignement haussier de la laggin span au dessus de la kijun elle-même au dessus du nuage. La Laggin se situe au-dessus des prix et le RSI ne se trouve pas en zone de surachat.

La probabilité d’un retour sur les plus hauts niveaux de 2018 à 3,3215 est élevée. On surveillera alors la réaction des prix, un échec pourrait entrainer une consolidation horizontale

Evolution des pris du cuivre en données hebdomadaires :

Du côté des matières premières agricoles : Le sucre poursuit sa hausse

Le sucre a cassé une résistance à 384 USD qui avait bloqué les cours en Juin, Juillet et Aout. Les cours évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. Les acheteurs sont revenus à l’achat sur cet indicateur après la couverture en nuage noir de mardi.

Les perspectives sont donc haussières à court terme et tant que l’on reste au-dessus des 384 USD, les cours pourraient revenir sur 423 USD

Evolution des cours du sucre en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE