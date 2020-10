Brent : le pétrole en manque de carburant

Passage en force pour le groupe #LDLC qui tente de sortir par le haut de son triangle. Cette dynamique permettrait au titre de revenir sur ses plus hauts historiques. $ALLDL https://t.co/vnpl3gv3of

Fin de la dynamique baissière et redémarrage haussier pour le #monero. La crypto confirme aussi une figure de renversement (double creux) $XMRUSD https://t.co/mUIePrn2Dr

L'#Ethereum rattrape son retard et valide une figure de retournement (un double creux). Les cryptos ont le vent en poupe ! $ETHUSD https://t.co/wInCg5712Q

#MarketLive 11h05 Les techs US sur un niveau technique majeur Analyses : -EUR/GBP/JPY -CAC/DAX/SPX/DJIA/NDX -WTI/Gold/Silver/Copper -Bitcoin Accès --> https://t.co/oXm2MglR5G https://t.co/GuRb3LvbQY

Sondages / Election US A l'échelle nationale, l'écart est toujours largement favorable à Biden mais il se resserre depuis quelques jours Remontée sensible en Floride pour Trump Via RCP --> https://t.co/mx147WgqQc