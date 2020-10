Le cours de l’or victime des incertitudes sur le plan de relance européen

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or sous pression, le dollar rebondit en raison des incertitudes sur le plan de relance européen

Le cours de l’or se replie en haut de son canal baissier de fond

Le cours de l’or tente de rebondir depuis cette nuit après être retombé à un plus bas d’une semaine sous 1900$. Les métaux précieux ont été sous pression depuis le début de la semaine en raison de la résilience du dollar malgré un sentiment d’appétit pour le risque de la part des investisseurs. En effet, alors que les indices boursiers ont bondi depuis le début de la semaine, le dollar est resté ferme et a même progressé face à la plupart des devises majeures en raison des incertitudes autour de la concrétisation du plan de relance européen.

Les investisseurs craignent des obstacles sérieux à la mise en place du plan de relance européen. La Hongrie et la Pologne s’opposent par exemple à la « conditionnalité » du plan de relance européen, l’UE souhaitant le respect de l’Etat de Droit pour bénéficier de ses aides financières. Les pays dits « frugaux » pourraient également faire pression sur l’accord européen pour tenter d’obtenir un rabais de leur contribution au budget européen étant donné que ces pays seront ceux qui devraient le moins bénéficier du plan de relance.

Le billet vert devrait donc rester solide en attendant l’issue du Conseil européen vendredi. Une issue « positive », c’est-à-dire vers une concrétisation du plan de relance, ferait pression sur le billet vert ce qui soutiendrait l’euro et le cours de l’or. A l’inverse, une issue « négative » serait positif pour le billet vert et donc négatif pour l’euro et le cours de l’or.

En parallèle, les opérateurs de marché surveilleront plusieurs statistiques économiques telles que la production industrielle et les ventes au détail américaines publiées vendredi.

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater que le cours de l’or s’est replié en début de semaine après être revenu la semaine dernière en haut de son canal baissier dans lequel il évolue depuis fin août. Les perspectives de fond sont baissières tant que l’or ne sort pas par le haut de ce canal.

A court terme, il sera préférable d’adopter un biais baissier en cas de retour en haut du canal et à l’inverse d’adopter un biais haussier en cas de retour en bas.

Pour le moment, il semblerait que l’or tente de rebondir en plein milieu du canal, le ratio risque/rendement n’est donc ni intéressant à l’achat, ni à la vente.

Graphique 4 heures du cours de l’or réalisé sur TradingView :

