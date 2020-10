Argent, pétrole WTI, Café : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les prix de l'argent ont fini par reculer mardi, car les investisseurs craignent que la deuxième vague de Covid qui s'est abattue sur l'Europe ne force les gouvernements européens à imposer des mesures de confinement supplémentaires pour tenter de ralentir la propagation de la pandémie, ce qui ralentira la croissance économique et réduira la demande de métaux industriels. L'Allemagne a signalé 6 541 nouvelles infections de Covid aujourd'hui, le plus grand nombre depuis le 3 avril. De plus, les Pays-Bas ont ajouté près de 44 000 nouvelles infections la semaine dernière, ce qui constitue un nouveau record. La Russie a fait état d'un nombre record de 244 décès par jour dus à des infections au Covid.

Mardi, les données commerciales chinoises étaient pourtant positives pour la demande de métaux industriels et des prix de l'argent. Les exportations chinoises de septembre ont augmenté de 9,9 % en glissement annuel, proche des attentes de +10,0 % en glissement annuel, et la plus forte augmentation en 16 mois. De même, les importations de septembre chinois ont augmenté de 13,2 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux attentes de +0,4 % en glissement annuel et constitue la plus forte hausse en neuf mois.

Les prix de l’argent ont retracé entre 38,2% en clôture et 50% de la hausse Mars/Aout. Le rebond entamé après un point bas à 21,65, nouveau support, s’est interrompu sous les 26 USD qui avaient maintenu les prix pendant l’été.

L’argent a complété hier une figure baissière dite étoile du soir qui devra être confirmée par une rupture de l’oblique ascendante. Si c’était le cas alors les prix pourraient revenir sur les 22 USD. Ce scénario serait abandonné en cas de franchissement du niveau le plus haut de la figue à 25,56 USD qui donnerait un signal haussier.

Evolution des prix de l’argent en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : Une offre maîtrisé mais des incertitudes sur la demande à venir

L'agence internationale sur l'énergie (AIE) a averti que l'Opep+ devait continuer à réduire l'offre excédentaire de brut, car la possibilité que les économies mondiales s'essoufflent avec une éventuelle deuxième vague de Covid-19 pèse sur un marché qui s'inquiète des mêmes choses.

Selon des rapports publiés dans la nuit, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et le président russe Vladimir Poutine ont exhorté les producteurs de pétrole de l'OPEP+ à s'en tenir aux réductions de production convenues, augmentant ainsi la pression sur les autres membres pour qu'ils tiennent leurs promesses. Au cours d'un appel téléphonique, les deux dirigeants ont passé en revue les conditions du marché mondial du pétrole et font pression sur les producteurs en disant qu'ils doivent maintenir le cap et s'appuyer sur leur succès au cas où la demande faiblit.

L'AIE souligne également que le retour de l'offre en provenance de la Libye a plus que compensé la perte d'approvisionnement due à l'ouragan Delta et à la grève de courte durée en Norvège. Et si elle reconnaît que la production pétrolière américaine a diminué de 1,7 million de barils par jour par rapport à l'année dernière, elle est à nouveau en hausse, atteignant un taux de production moyen de 11,1 millions de barils de pétrole par jour.

Dans ces conditions, les prix du pétrole restent partagés dans l’attente de nouvelles données économiques. Les cours qui étaient entrés en correction depuis le point haut à 43,84 (CFD WTI) ont finalement franchi une oblique baissière qui les maintenait dans une tendance négative à court terme. Les prix doivent maintenant dépasser une résistance à 41,70 pour revenir sur les plus hauts du mois d’Aout. Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur l’oblique baissière et un support à 38,80 USD. Au-dessous le prochain support se situe sur 36,40 USD.

Le scénario d’une consolidation horizontale entre 36,40 et 41,70 est la plus probable

Evolution des cours du pétrole WTI (CFD) en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Etoile du matin sur le café robusta

La demande dans les cafés et autres services de restauration est encore très faible car les consommateurs continuent à moins sortir et à boire du café à la maison. Les récoltes restent abondantes.

Des signes techniques montrent que la baisse des cours du café pourrait bientôt s’interrompre. Une étoile du matin (à confirmer par une clôture sur ces niveaux ce soir) combinée avec une divergence haussière sur le RSI sont des signaux de retournement de tendance à court terme. La confirmation viendrait du franchissement de l’oblique baissière. Dans ce cas les cours pourraient rebondir vers 1325. La cassure du point bas de l’étoile invaliderait ce scénario de reprise et la baisse pourrait se poursuivre vers le plus bas de juin à 1130.

Evolution des cours du CFD café robusta en données quotidiennes :

