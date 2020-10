OR : Les cours progressent vers une zone de résistance autour de 1935 USD

Points clés de l’article :

Les vents redeviennent favorables pour la demande d’or

Le métal jaune confronté à une forte zone de résistance

Les vents redeviennent favorables pour la demande d’or

Les prix du métal jaune ont fortement progressé vendredi et ont atteint leur plus haut niveau depuis deux semaines et demie. La baisse du dollar à son plus bas niveau depuis deux semaines et demie vendredi a stimulé les prix des métaux, tout en laissant espérer que les membres du congrès américains accepteront de prendre des mesures de relance supplémentaires. La progression du Covid en Europe et aux Etats Unis stimule également la demande d'or comme valeur refuge.

La possibilité que les législateurs américains renforcent les mesures de relance économique pour lutter contre la pandémie a renforcé la demande du métal jaune, suite à la déclaration du secrétaire au Trésor Mnuchin qui a dit à la présidente de la Chambre Pelosi que le président Trump veut un accord sur un ensemble de mesures de secours en cas de pandémie.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur l’or Recevoir mon guide

Les commentaires de la Fed Dovish vendredi ont également été favorables au prix de l'or après que le président de la Fed de Chicago Evans ait déclaré : "si les choses étaient un peu plus mauvaises et que la reprise était plus lente, je pense que nous suivrions le mouvement avec plus d'achats d'actifs". De plus, le président de la Fed de Richmond, M. Barkin, a déclaré que la Fed continue à faire ce qu'elle peut pour apporter son soutien et qu'elle ne trouve pas de preuves que l'assouplissement quantitatif a alimenté l'inflation.

Une recrudescence des nouvelles infections à Covid en Europe risque de compromettre encore davantage la croissance économique, car les pays renforcent les mesures de confinement et sont favorables à la politique de la BCE et favorisent le prix de l'or. Vendredi, le gouvernement espagnol a déclaré l'état d'urgence dans la région de Madrid en raison d'une recrudescence des infections au Covid. De plus, l'Allemagne a enregistré plus de 4 000 nouveaux cas de Covid pour une deuxième journée consécutive, le plus grand nombre depuis avril, et l'Italie a fait état de 5 372 nouveaux cas de covid, le plus grand nombre depuis mars. Par ailleurs la Chine connaît une premier foyer de covid dans un port.

Le métal jaune confronté à une forte zone de résistance

L’Or est au contact d’une double résistance composée par le bas du nuage Ichimoku et d’une oblique baissière. Parallèlement la laggin span n’a pas franchi les prix. Le dépassement de cette zone entre 1932 et 1935 permettrait de relancer la tendance haussière et revenir sur 2000 USD.

En cas d’échec, les prix pourraient revenir sur le dernier creux de court terme à 1873 et au-delà à 1849 USD, plus bas du mois de Septembre.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE