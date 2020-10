Argent, Palladium, Platinium : Les métaux industriels bénéficient d’un retour de l’optimisme sur le marché

Points clés de l’article :

Le plan de relance aux Etats Unis en bonne voie

Les métaux industriels profitent de l’optimisme relatif à l’adoption du plan de relance aux Etats Unis et des indicateurs économiques dans le monde qui restent positifs. Pourtant la semaine avait mal commencé.

Mardi, M. Trump a déclaré avoir dit à ses représentants d'interrompre les négociations jusqu'après l'élection de novembre parce qu'il a déclaré que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, négociait de mauvaise foi. C'était une mauvaise nouvelle pour la reprise économique aux Etats Unis et par ricochet dans le monde.

M. Trump a déclaré plus tard qu'il serait ouvert à des aides pour l'industrie aérienne et à des indemnités de 1 200 dollars aux Américains. Du coup les valeurs à risque se sont reprises.

Pelosi a parlé mercredi avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin d'une mesure d'aide aux compagnies aériennes, mais a déclaré jeudi que cela devait faire partie d'un projet de loi plus expansif.

Jeudi, M. Trump a déclaré qu'il avait mis fin aux discussions "parce qu'elles ne fonctionnaient pas". Maintenant, elles commencent à fonctionner".

Certains investisseurs considèrent également que la hausse des sondages pour Joe Biden lors de la prochaine élection présidentielle indique que d'autres mesures de relance pourraient être en cours, indépendamment de ce que dit M. Trump. Si les démocrates balayent la Maison Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants, ils disent qu'un plan de sauvetage important devient plus probable. Et cela pourrait compenser l'augmentation des impôts et le renforcement des réglementations qu'un gouvernement contrôlé par les Démocrates pourrait également créer.

La force des données du commerce allemand jeudi a signalé la force de la demande de métaux industriels après que les exportations allemandes d'août aient augmenté de +2,4% m/m, plus fort que les attentes de +1,5% m/m. De même, les importations allemandes ont augmenté de 5,8 %, plus que les prévisions de 1,5 %.

Argent : un potentiel de hausse pourrait se libérer en cas de franchissement des 24,52

L’argent revient sur une résistance horizontale à 24,53 après avoir marqué un creux ascendant. Le franchissement de cette droite donnerait un signal d’une poursuite de la hausse dont l’objectif correspond à une résistance à 27,63. Le RSI est orienté à la hausse et appuie le scénario d’un franchissement.

La cassure de l’oblique haussière invaliderait ce scénario et donnerait à nouveau une vague de baisse.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

Palladium : Les cours en passe de franchir une résistance importante

Le palladium reprend le chemin de la hausse avec des creux ascendants au-dessus du nuage Ichimoku et de la moyenne mobile à 200 jours. Les cours sont en passe de rejoindre la résistance hebdomadaire à 2449. La tenkan vient de croiser à la hausse la kijun et donne un signal haussier. Le franchissement pourrait donner un objectif à 2865, plus haut du mois de février.

Un premier support se trouve sur les 2300 mais ce scénario serait abandonné en cas de cassure du nuage à la baisse.

Evolution des cours du palladium en données quotidiennes :

Platinium : Une évolution horizontale comme scénario principal

Le platinium reste sous ses résistances et offre un potentiel moins élevé. Les cours sont bloqués sous le nuage Ichimoku et sous la kijun sen qui a bloqué les cours sous 906. La probabilité d’une consolidation horizontale au-dessus de 828 est le scénario à privilégier.

Evolution des cours du Platinium en données quotidiennes :

