Or, pétrole WTI, sucre : L’hebdo des matières premières

Les métaux précieux : L’Or reste en phase de consolidation

L’Or a subi des dégagements mardi avec une séance baissière sur la journée qui englobe les 5 dernières semaines, en raison de la réduction de la demande d’actif refuge après que le président Trump ait quitté l'hôpital lundi dernier et soit retourné à la Maison Blanche. Le prix de l'or a également chuté après que les rendements des obligations américaines aient atteint mardi leur plus haut niveau depuis trois ou quatre mois. Toutefois, les pertes sur les métaux restent limitées après que l'indice du dollar ait atteint mardi son plus bas niveau en deux semaines.

Les cours du métal jaune se trouvent dans une phase de correction après la hausse de Mars/Aout. Les prix se sont repliés vers le support à 1849 USD qui correspond à un retracement Fibonacci de 38,2%. Sous ce niveau la baisse s’amplifierait vers la moyenne mobile à 200 jours ou le retracement Fibonacci de 50% , droite de polarité ancienne résistance devenue support à 1765 USD.

Le signal de fin de correction sera donné sur franchissement de l’oblique baissière. Les cours pourraient revenir dans ce cas vers le niveau des 2000 USD dans un premier temps.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : WTI consolidation avec un biais baissier

Les cours du pétrole étaient en hausse ces deux derniers jours suite aux bons chiffres en Chine et à aux intempéries à venir.

L'ouragan Delta et la tempête Gamma vont créer de la volatilité sur les marchés de l'énergie. L'ouragan Delta n'est pas neutre, mais est en passe de devenir un ouragan de catégorie 3. Il arrêtera une partie importante de la production de pétrole et de gaz du Golfe du Mexique et créera une menace pour la "rangée de raffinerie" des États-Unis et des inondations en Louisiane.

Le pétrole est également soutenu par les fortes importations chinoises, même si certains spéculent sur la fin de la frénésie d'achat des Chinois. Reuters a rapporté que les importations de septembre sont estimées par Refinitiv Oil Research à 11,71 millions de barils par jour, le cinquième mois consécutif où les importations ont dépassé 11 millions de barils par jour. Si les données officielles des douanes, attendues pour le 13 octobre, sont conformes aux chiffres de Refinitiv, cela signifierait que les cinq derniers mois ont été les plus forts jamais enregistrés pour les importations de brut en Chine.

Les cours du pétrole WTI (CFD) sont entrés en consolidation entre un support à 36,41 USD et une résistance à 41,50 USD. A court terme les cours sont bloqués par une oblique descendante et pourraient revenir vers la support. En cas de rupture le prochain soutien se situe à 34,70 USD.

Un franchissement de l’oblique remettrait la résistance à l’épreuve.

Evolution des cours du pétrole WTI CFD en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Le sucre revient sur une résistance importante

Les cours du sucre reviennent tester pour la troisième fois une zone de résistance sous 386 USD. Ce niveau correspond à un retracement Fibonacci de 61,8% de la baisse Mar/Mai. Sous cette zone, les prix peuvent encore refluer et les cours poursuivre leur évolution horizontale avec un premier support à 362 USD puis le dernier creux à 347 USD. Ce dernier creux était plus haut que le précédent et pourrait indiquer une pression haussière qui serait validée en cas de franchissement de la zone de résistance. Au-delà, une vague haussière vers les 400 USD se mettrait en place.

Evolution des cours du sucre CFD en données quotidiennes :

