Pétrole WTI : La Lybie et le virus impactent les cours

Lybie et virus sèment le trouble sur le marché

Le support à 36,41 USD limite la baisse des cours

Le marché du pétrole brut a baissé avec les rapports selon lesquels le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont été testés positifs pour le Covid 19. Ce rapport crée un nouveau cycle d'incertitude politique aux Etats Unis et sur le marché et renforce les craintes d'une seconde vague du virus, qui nuira à l'économie et à la demande énergétique. Les implications plus larges du diagnostic pour l'énergie, non seulement à court terme mais aussi à long terme, ne peuvent être sous-estimées.

Les craintes d'une deuxième vague d'infections ainsi que les craintes d'une augmentation de la production de pétrole de la Libye et de l'Arabie Saoudite impactent le marché. L'Observatoire du marché a indiqué que les nouvelles règles en Espagne signifient que la plupart des régions du pays limiteront le service public et le commerce de détail à 50 % de leur capacité. Dans le même temps, la France introduit de nouvelles restrictions à partir de demain pour les bars et universités qui limiteront les déplacements. Par personne, l'Espagne, la France et les Pays-Bas ont le taux le plus élevé de nouveaux cas au cours des sept derniers jours parmi les plus grands pays du monde, selon les données compilées par la Deutsche Bank.

Du côté de l’offre, Bloomberg a indiqué que l'Arabie saoudite a augmenté ses livraisons de pétrole en septembre, compensant ainsi la baisse des flux en provenance des Émirats arabes unis, ce petit pays ayant commencé à compenser la surproduction antérieure, et laissant les exportations des producteurs du Moyen-Orient de l'OPEP globalement stables pour un troisième mois.

Les cours du pétrole ont entamé une correction court terme début septembre avec une première vague de baisse sévère qui s’est arrêtée sur 36,41 USD. Le rebond qui a suivi est bloqué par une oblique descendante qui a permis à la baisse des cours de reprendre et revenir sur ce support à 36,41 USD.

Ce niveau a stoppé cette deuxième vague mais il faudra que les cours dépassent l’oblique descendante pour donner un signal de rebond vers 41,76 USD puis le plus haut du mois d’Aout à 43,84 USD. Une cassure du support donnerait un objectif à 34,70 USD.

A moyen terme entre 34,70 et 43,84, les cours se trouvent dans une consolidation horizontale, La tendance deviendrait négative en cas de rupture de la borne basse.

Evolution des cours du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

