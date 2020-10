Cuivre : Dr Copper s’enrhume

Points clés de l’article :

Les inquiétudes sur la reprise économique atteignent le cuivre

Les prix reprennent leur respiration

Les inquiétudes sur la reprise économique atteignent le cuivre

Le cuivre a connu sa plus forte chute depuis le mois de mars la semaine dernière, en raison des inquiétudes concernant le rythme de la reprise économique, les opérateurs recherchant des signes de progrès dans les discussions sur la relance budgétaire aux États-Unis.

Recommandé par Cedric Damestoy Download our fresh Q3 Gold Forecast Recevoir mon guide

L'industrie manufacturière américaine a connu une croissance inférieure aux prévisions en septembre, selon un rapport publié jeudi, tandis que les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis sont restées bien au-dessus des niveaux d'avant le virus. La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a déclaré qu'il y avait encore des différences majeures à combler dans les négociations sur un plan de relance budgétaire avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Le cuivre, considéré comme un baromètre économique, a augmenté pendant six mois consécutifs avec l’espoir d’une amélioration de la croissance mondiale et sur le resserrement de l'offre. Aujourd'hui, les investisseurs affirment qu'une nouvelle relance est nécessaire, avec l'annonce de licenciements par des entreprises comme United Airlines Holdings Inc, Walt Disney Co. et Royal Dutch Shell Plc, qui alimentent les craintes d'un essoufflement de la reprise.

Par ailleurs, la menace d’une seconde vague de Covid risque de fragiliser la reprise avec l’annonce de mesures de restrictions supplémentaires en France, à New York, en Italie et à l’étude en Irlande.

Pourtant, les investisseurs veulent croire devant ces risques grandissants que les membres du congrès vont adopter rapidement un plan d’urgence. Ils sont aussi rassurés par les annonces de retour de Trump à la maison blanche qui recule le risque de report de l’élection.

Les prix reprennent leur respiration

Les cours du cuivre ont cassé une oblique ascendante en septembre qui annonçait une correction. La tendance haussière de moyen terme reste d’actualité mais les prix corrigent à court terme.

Sous 3,05 la correction peut se poursuivre vers la support à 2,78. Si ce niveau venait à casser alors les cours pourraient retracer 38,2% de la hausse débutée en Mars proche du passage de la moyenne mobile à 200 jours.

Pour invalider ce scénario négatif, un franchissement des 3,05 et plus encore du récent plus haut à 3,12 est nécessaire, ce qui permettrait de relancer la dynamique haussière.

Evolution des cours du cuivre en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE