Pétrole WTI : Les cours du brut vacillent

Le retour des inquiétudes sur la demande

La correction pourrait se poursuivre

La crainte d’une baisse de la demande de pétrole revient au centre des préoccupations des investisseurs, même si l'offre américaine continue à se resserrer. L’administration de l’information sur l’énergie (EIA) a fait état d'une chute surprise de 2,0 millions de barils de l'offre de brut. Pourtant, alors que les raffineurs retrouvent une activité normale, les inquiétudes persistantes concernant la demande rendent le marché moins influencé par la tendance au resserrement de l'offre. Par ailleurs le retour de la Lybie sur le marché vient aussi semer le trouble de ce côté-là.

Les espoirs croissants d'un plan d'aide Covid 19 aux Etats Unis ces derniers jours qui, bien sûr, aiderait la consommation intérieure d'essence, ont semblé contrariés après que le sénateur Mitch McConnell ait déclaré que les deux parties étaient encore éloignées l'une de l'autre. Néanmoins, les discussions entre la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, se poursuivent. Peut-être y a-t-il un accord à conclure, et si cela se produit, le pétrole et les produits devraient être emportés dans une rafale d'achats à risque. Le président Donald Trump a signé une loi sur les dépenses pour éviter une fermeture des services de l’administration, ce qui devrait être un signe positif.

Les inquiétudes sont donc de retour sur la demande malgré tout avec le recrudescence de la pandémie et les nouvelles mesures de restrictions en Europe notamment.

De plus, l’annonce ce matin du test positif au Covid du président Trump ajoute de l’incertitude en pleine campagne électorale et redonne de l’attrait aux actifs refuges.

Les cours du pétrole WTI sont entrés en correction début septembre depuis la cassure d’une oblique haussière reliant les plus bas de Juin et Juillet. Depuis les prix marquent des sommets plus bas et ont établi un creux à 36,41 USD.

Après un rebond bloqué par une oblique descendante, les prix repartent à la baisse vers cette droite de support à 36,41 et pourrait revenir en cas de cassure sur le plus bas de Juin à 34,70 USD. La tendance court terme est donc négative sous cette oblique mais reste haussière à moyen terme au dessus de ce dernier niveau.

