Argent, Platinium : les métaux industriels profitent d’une série de bons indicateurs économiques

Les données économiques américaines plus fortes que prévu mercredi ont été positives pour la demande de métaux industriels et les prix de l'argent mais négatives pour l'or. Le PIB américain du deuxième trimestre a été révisé à la hausse de manière inattendue de +0,3 à -31,4% (t/t annualisé), plus que les attentes de -31,7% (t/t annualisé). De plus, l'emploi en septembre a augmenté de 749 000 créations, plus que les attentes de 649 000. De plus, l'indice PMI de septembre Chicago a augmenté de 11,2 à 62,4, plus que prévu (+0,8 à 52,0), et le rythme d'expansion le plus rapide depuis 1-3/4 ans. Enfin, en août, les ventes de maisons ont fait un bond de 20,5 % en glissement annuel, plus fort que les prévisions de +17,6 % en glissement annuel, et la plus forte augmentation en glissement annuel depuis 10 ans et demi.

En Chine, l'indice PMI manufacturier de septembre a augmenté de +0,5 à 51,5, plus fort que les prévisions de +0,3 à 51,3, et le rythme d'expansion le plus rapide en 6 mois. De même, l'indice PMI non manufacturier du mois de septembre chinois a augmenté de manière inattendue de +0,7 à 55,9, plus que prévu de -0,5 à 54,7, et le rythme d'expansion le plus rapide depuis 6-3/4 ans. En outre, la production industrielle du Japon a augmenté de 1,7 % en août, plus que prévu (+1,4 %).

Mais les marchés ont aussi apprécié les déclarations sur le plan de relance américain qui pourrait être débloqué. L'espoir que les sénateurs américains puissent enfin se mettre d'accord sur un nouveau plan de relance en cas de pandémie a fait grimper les cours des actions mercredi et a freiné la demande d'or en tant que valeur refuge. Le secrétaire au Trésor, M. Mnuchin, a déclaré mercredi matin qu'il s'entretiendra avec la présidente de la Chambre des représentants, Mme Pelosi et qu'il espère parvenir à un accord sur un plan de relance de Covid d'ici jeudi. Les démocrates attendent une contre-offre des républicains à leur proposition de 2,2 trillions de dollars pour l'aide à la pandémie.

Argent : Les cours rebondissent sur 21,66

Les cours de l’argent ont corrigé en septembre la forte progression des cours en vigueur depuis Mars. Les cours ont retracé entre 38,2% et 50% avec un creux à 21,66%. La tendance de moyen terme reste haussière au-dessus de61,8%.

Les cours pourraient revenir sur la résistance ancien support selon le principe de polarité à 25,85 et en cas de franchissement reprendre sa dynamique ascendante. En cas d’échec les cours consolideraient entre 21,66 et 25,85

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

Le platinium reprend le chemin de la hausse

Le platinium a comme l’argent retracé entre 38,2% et 50% de la hausse de Mars/Aout.

Les cours du platinium connaissent une semaine positive avec une 4eme séance de hausse. Les cours pourraient revenir sur le plus haut de septembre à 984. Au-dessus on visera le plus haut à 1010. La dynamique reste haussière tant que l’on ne casse oas le support à 828.

Evolution des cours du Platinium en données quotidiennes :

