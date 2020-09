Palladium, pétrole, brent, café : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : La bonne santé du palladium

Les données économiques américaines publiées hier ont été positives pour la demande de métaux industriels. La confiance des consommateurs américains du Conference Board a fait un bond de 15,5 pour atteindre 101,8, un record de six mois, plus fort que les attentes de 90,0. De plus, l'indice composite des prix de l'immobilier S&P CoreLogic 20 de juillet a augmenté de 3,95 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux attentes de +3,60 % en glissement annuel et constitue la plus forte hausse en 19 mois.

L'économie américaine a plongé à un rythme record au printemps, mais elle est sur le point d'atteindre une hausse record au cours du trimestre qui vient de s'achever.

Le département du commerce a indiqué aujourd’hui que le produit intérieur brut, la production totale de biens et de services de l'économie, a diminué de 31,4 % au cours du trimestre allant d'avril à juin, ce qui n'est que légèrement différent de la baisse de 31,7 % estimée il y a un mois.

Les économistes pensent que l'économie va croître à un taux annuel de 30 % au cours du trimestre actuel, car les entreprises ont rouvert et des millions de personnes ont retrouvé du travail.

Les cours de l’or eux ont été soutenu par les commentaires de la Fed assurant une poursuite de la politique monétaire accommodante.

Les cours du palladium repartent à la hausse au contact du nuage Ichimoku et affichent une troisième séance de hausse qui permettent de franchir la kijun. Les cours se maintiennent au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Un signal haussier serait déclenché si la tenkan recroisait à la hausse la kijun. La laggin span évolue au-dessus des prix. La résistance à 2 434 pourrait alors être dépassée et les cours revenir vers le plus haut de Mars.

Evolution des cours du palladium en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : La Lybie perturbe la marché

Les cours du pétrole sont impactés par la crainte d'une nouvelle série d'infections par le coronavirus et la poursuite du retour du brut libyen. Les États-Unis menacent de prendre de nouvelles sanctions contre l'Iran, qui continue à en exporter du pétrole vers le Venezuela. En Libye, la production de pétrole est également négative pour les cours puisque sa production a augmenté de 250.000 barils par jour et pourrait atteindre plus d'un million de barils par jour d'ici la fin de l'année. L'OPEP n'a pas dit comment elle allait ajuster sa production si le pétrole libyen revenait. A un moment donné, ils devront faire face au fait que le pétrole libyen pourrait continuer à couler.

Toutefois la demande continue à augmenter dans le monde comme le montre les importations de brut au Japon en hausse.

Les cours du brut ont cassé une oblique haussière début septembre et interrompu la hausse en vigueur depuis Avril. La correction s’est stabilisée sur 39,58 USD support que l’on pourrait revenir tester après la séance négative d’hier. Une cassure donnerait un objectif beaucoup plus bas à 36,90 USD. Pour reprendre le chemin de la hausse les cours doivent franchir la résistance à 44,12 USD.

Evolution du CFD pétrole Brent en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Les cours du café pourraient rebondir

Les cours du café ont poursuivi leur baisse ces deux derniers jours.

Le marché dispose d'une offre abondante en provenance du Brésil à des prix bon marché. L'Amérique centrale a également augmenté son offre, tout comme le nord de l'Amérique du Sud. De plus, la demande des cafés et autres services de restauration est encore très faible.

Les cours se stabilisent aujourd’hui sur le bas du nuage Ichimoku et la moyenne mobile à 200 jours qui a vu les acheteurs reprendre le dessus. La bougie du jour en doji si elle clôturait sur ces niveaux pourrait provoquer au moins une consolidation de la baisse ou un rebond. Pour reprendre de la hauteur les cours du café doivent dépasser la tenkan avant de revenir sur la kijun et le haut du nuage à 1 395.

Evolution des cours du CFD café robusta :

