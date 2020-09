A quel prix revenir à l’achat sur l’Or et l’Argent ?

Points-clés de l’article :

Avec le processus correctif des actions et le rebond du dollar US , le prix des métaux précieux chute actuellement et l’exposition des traders institutionnels à l’achat se réduit.

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’Or pourrait se replier vers le support à 1823$ et le cours de l’argent, vers 20$/21$.

Graphique du cours de l’argent-métal – source TradingView

Avec le processus correctif des actions et le rebond du dollar US, le prix des métaux précieux chute actuellement et l’exposition des traders institutionnels à l’achat se réduit

Depuis 4 séances consécutives, le prix des métaux précieux sur le marché des matières premières est en train de chuter, une rupture nette avec la tendance haussière depuis la fin du mois de mars et avec les nouveaux records historiques inscrit dans le rallye d’été. Quelles sont les raisons de cette forte baisse ? La réponse ne se trouve pas du côté des taux d’intérêt, les taux réels restent négatifs bien que les anticipations d’inflation ont été légèrement revues en baisse. Deux sources de la baisse actuelle me semblent se combiner : tout d’abord le rebond du dollar US sur le Forex et ensuite, l’ambiance corrective sur le marché actions qui pousse certains institutionnels à couper leur exposition longue aux métaux précieux pour acquérir de la liquidité. Plus simplement, cela peut aussi d’agir d’une phase de prise de profit logique, surtout après la forte hausse de l’été.

Graphique du cours de l’or en bougies japonaises journalières– par TradingView

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’Or pourrait se replier vers le support à 1823$ et le cours de l’argent, vers 20$/21$

A quel prix revenir à l’achat sur le cours de l’or et de l’argent ? C’est ici que l’analyse technique peut nous aider. Cette dernière met en évidence un fort support à 1823$ pour le métal jaune et à 20$/21$ pour l’argent-métal. Le support des 1823$ représente les anciens sommets historiques de l’Or en cours de clôture et les 20$/21$, sont le pivot technique de long terme de l’argent. J’estime que ces niveaux représentent l’amplitude maximale de la correction actuelle, avant une reprise haussière.

