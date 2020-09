OR : Les cours de l’or frémissent à nouveau avant la Fed

Points clés de l’article :

La baisse des rendements obligataires renforce les positions longues sur l’or

L’Or casse une oblique baissière

Les regards seront tournés cette semaine vers la réunion de la banque centrale américaine dont le compte rendu sera publié mercredi soir.

La probabilité que la Fed maintienne sa politique monétaire accommodante lors de la réunion du FOMC de mardi et mercredi soutient les prix des métaux en maintenant les rendements obligataires à des niveaux très bas ce qui renforce la demande pour le métal jaune.

La baisse des rendements obligataires mondiaux lundi a stimulé la demande d'or comme réserve de valeur. Le rendement des obligations japonaises à 10 ans du JGB est tombé à 0,109 % lundi, son plus bas niveau depuis 5 semaines, en raison des attentes que le nouveau Premier ministre japonais Suga maintiendra la politique monétaire "abénomique" ultra accommodante du Premier ministre sortant Abe. Le rendement des obligations américaines à 10 ans est tombé à 0,649 % lundi, le taux le plus bas depuis trois semaines, en raison de la réduction des attentes en matière d'inflation.

La spéculation selon laquelle la BCE pourrait renforcer les mesures de relance pour lutter contre les risques de déflation est un autre facteur haussier pour l'or. Le membre du conseil des gouverneurs de la BCE, Rehn, a déclaré lundi que "les perspectives d'inflation sont préoccupantes" car le niveau de l'inflation de base est "clairement inférieur à notre objectif". De plus, le président de la BCE, Lagarde, a déclaré que la récente appréciation de l'euro a partiellement compensé l'impact positif du stimulus de la BCE sur l'inflation et que le conseil des gouverneurs est prêt à ajuster tous ses instruments si nécessaire.

Les positions longues sur les ETF sur l'or ont augmenté jeudi dernier pour la douzième session consécutive, atteignant un nouveau record de 3 412,75 tonnes

Les cours de l’or ont franchi une oblique baissière de court terme et se dirigent vers la résistance à 1992 USD. Le dépassement de ce seuil et plus encore des 2015 USD donnera le signal que la consolidation est terminée et l’on pourrait revoir les plus haut historiques rapidement.

Le support touché à 4 reprises et préservé en clôture se situe sur 1902 USD. Une rupture signifierait qu’une correction plus importante est en place vers 1861, plus bas du 12 aout et le fort support à 1796 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

