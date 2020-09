Pétrole WTI : La baisse pourrait se poursuivre sous 38,80 USD

Points clés de l’article :

L’offre semble moins contrôlée, incertitudes sur la reprise de la demande

Sous 38,80 USD , le risque est baissier

L'Administration d'information sur l'énergie (EIA) a montré que l'ouragan Laura avait eu un impact négatif non négligeable sur l'industrie américaine du raffinage. L'EIA a indiqué que les opérations de raffinage ont chuté à seulement 71,8 % de leur capacité opérationnelle la semaine dernière.

La production d'essence a chuté à 8,9 millions de barils par jour. La production de distillats est également tombée à 4,4 millions de barils par jour. L'approvisionnement en essence et en diesel a considérablement diminué, mais la demande hebdomadaire a également baissé.

Au final, l'offre n'est que de 3 % supérieure à la moyenne sur cinq ans pour cette période de l'année. Cela devrait empirer lorsque la demande augmentera. Les stocks de distillats ont diminué de 1,7 million de barils la semaine dernière et sont environ 20 % au-dessus de la moyenne quinquennale pour cette période de l'année.

Mais L’offre de pétrole doit également faire face à l'incertitude autour de l'OPEP+. Reuters rapporte qu'"un débat en Irak sur la question de savoir s'il devrait demander à être exempté des réductions de l'approvisionnement en pétrole de l'OPEP+ a refait surface alors que les bas prix affaiblissent ses finances, mettant au défi un gouvernement qui lutte pour s'attaquer à la destruction d'années de guerre et à la corruption rampante. Le deuxième producteur de l'OPEP, l'Irak, n'a pas réussi dans le passé à se conformer pleinement aux réductions de production de pétrole de l'OPEP+, dépassant ses objectifs de production depuis la signature du premier pacte en 2016 entre l'OPEP et ses alliés, la Russie en tête.

Les incertitudes à nouveau sur l’offre mais surtout une demande moins vigoureuse avec le passage de l’ouragan et la résurgence du virus qui entraine des restrictions dans beaucoup de pays ont pour conséquence un réajustement sur les prix du baril depuis quelques jours. Les interrogations sur la vigueur sur la demande pourraient s’accentuer si jamais le plan de relance Care 2 aux Etats Unis n’était pas adopté d’ici la fin du mois. Pour l’instant les marchés n’anticipent pas un blocage prolongé au congrès mais le risque de ne pas avoir d’accord pour la mise en place de ce plan n’est pas à écarter.

Le pétrole après une longue et lente progression depuis Juin subit une vague de correction qui ne semble pas terminée. Les cours ont cassé le support à 38,80 USD et pourrait revenir sur le support plus significatif à 34,70 USD. Ce seuil correspond aussi à l’objectif défini par la hauteur entre l’ancien support qui devient résistance à 38,80 et le récent plus haut à 43,84 USD.

La réintégration et le franchissement des 38,80 USD invaliderait ce scénario de correction.

Evolution des cours du pétrole WTI CFD en données quotidiennes :

A noter aussi une saisonnalité très négative pour les prix du baril qui conforte ce scénario.

Evolution des cours du pétrole en moyenne :

