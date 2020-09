Or, pétrole, café: L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’Or consolide

Mardi, les prix des métaux précieux se sont redressés après des pertes initiales et ont clôturé à la hausse, la baisse des indices ayant déclenché une augmentation de la demande pour les métaux précieux comme valeur refuge. L'or a dans un premier temps touché son plus bas niveau depuis une semaine et demie et l'argent depuis trois semaines. La hausse de l'indice dollar, qui a atteint son plus haut niveau en deux semaines mardi, a aussi contribué à la baisse des prix des métaux ainsi qu'une augmentation des tensions entre les États-Unis et la Chine.

Les prix de l'or ont également été soutenu par les risques accrus de Brexit sans accord. Le Premier ministre britannique Johnson a déclaré qu'il "ne reculera pas" devant sa menace de se retirer des négociations sans nouvel accord commercial. Les négociations avec le Brexit sont dans l'impasse depuis des mois, et le négociateur en chef de Brexit au Royaume-Uni, David Frost, a déclaré mardi que des progrès devaient être réalisés cette semaine si l'on voulait parvenir à un accord à temps pour la fin de l'année.

L'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine est une mauvaise nouvelle pour les relations commerciales et la demande de métaux industriels. Le président Trump a déclaré qu'il avait l'intention de freiner les relations économiques des États-Unis avec la Chine et menace de punir toute entreprise américaine qui crée des emplois à l'étranger et d'interdire celles qui font des affaires avec la Chine de remporter des contrats fédéraux.

L’or consolide horizontalement entre 1902 et 1992 USD. Une cassure par le bas donnerait un objectif à 1800 USD proche du fort support à 1796 USD. Un franchissement des 1992 donnerait le signal d’une reprise de la dynamique haussière.

Evolution des cours de l’Or en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : La baisse du pétrole s’accélère

Les craintes concernant la demande de pétrole sont élevées, car une flambée des cas de covid dans le monde semble peser sur le sentiment du marché. La baisse du prix du pétrole saoudien a également joué sur les craintes sur la demande. Les Saoudiens semblaient suggérer que le marché se trompait sur la baisse des prix et, comme l'a indiqué Reuters, ils s'attendent à ce que les pays de l'OPEP augmentent leurs niveaux de production actuels pour compenser les tricheries passées.

Il est à noter qu’un effet saisonnier existe sur les prix du pétrole. Sur les 20 dernières années, les prix du pétrole en moyenne ont baissé de 11,52% entre septembre et noël contrairement à ce que l’on pourrait anticiper avec l’hiver.

Les cours du pétrole ont cassé un support à 41,50 USD qui annonçait la fin de la hausse puis celui à 38,80 USD pour toucher un point bas hier à 36,40 USD. L’accélération baissière hier a donné un RSI en zone de survente marquée. Le rebond d’aujourd’hui est donc logique au vu de cet indicateur mais tant que les cours restent en-dessous de 38,80 USD le risque est de voir les cours poursuivre leur baisse vers l’important support à 34,70 USD.

Evolution des cours du pétrole CFD WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Le café pourrait retracer une partie de sa hausse

La hausse du dollar américain est l'une des raisons pour lesquelles les prix du café étaient plus bas. La demande des cafés et autres établissements de restauration est toujours très faible. Les consommateurs continuent de boire du café à la maison et l'épidémie de coronavirus va maintenir la situation. Des rapports indiquent que les consommateurs à domicile consomment des mélanges avec plus de Robusta et moins d'Arabica.

La baisse ces 3 derniers jours ne constitue pour l’instant qu’une correction de la récente hausse. Les cours pourraient retracer 38,2% et revenir sur 1361 qui est aussi une droite de polarité.

Evolution des cours du café robusta en données quotidiennes :

