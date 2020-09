Pétrole WTI : Les prix cassent une figure en biseau

Points clés de l’article :

La demande en question et rebond du dollar sont des facteurs défavorables pour le pétrole

Plusieurs facteurs ont engendré une baisse des cours de pétrole depuis le milieu de la semaine dernière : une demande moins forte causée par des restrictions de déplacement qui perdurent et l’ouragan Laura et le rebond du dollar.

La chute libre du dollar a semblé prendre fin, et cela a déclenché la chute des prix du pétrole. Le rebond du dollar a contribué à la baissedes prix du pétrole, mais la reprise du dollar pourrait être de courte durée

Une partie du problème de l'essence est la surabondance de distillats. Comme l'a rapporté Reuters, les raffineurs américains sont coincés entre la satisfaction de la demande croissante d'essence et la surabondance de l'offre sur les marchés moroses du diesel et du carburant aviation. Les raffineurs ne peuvent produire de l'essence sans fabriquer d'autres produits comme le diesel, communément appelés distillats. La pandémie de coronavirus a réduit d'un tiers la demande mondiale et, jusqu'à présent, la consommation d'essence a rebondi plus rapidement que celle des distillats. Les raffineurs disposent toujours de stocks importants de diesel et d'autres carburants et ne veulent pas en fabriquer davantage en raison de leurs faibles marges. Les raffineurs ont un taux d'utilisation d'environ 80 % depuis la fin du mois de juillet, en hausse par rapport au printemps, lorsque la pandémie a éclaté, mais toujours en dessous des niveaux habituels.

Le ministre russe du pétrole, Alex Novak, a déclaré que la Russie estime la destruction de la demande mondiale de pétrole à 9 à 10 millions de barils de pétrole par jour.

Retour sur le support à 38,80 USD

Les prix du pétrole étaient dans une tendance haussière mais avec des variations quotidiennes de plus en plus étroites à l’intérieur d’un biseau. Mercredi dernier les prix ont cassé une oblique haussière avec une augmentation de la volatilité. La moyenne mobile à 20 périodes se retourne à la baisse et la séance de vendredi était négative.

Les cours ont rejoint le support à 38,80 USD. En cas de cassure, le prochain support se situe sur 37,15 USD. Ce dernier seuil peut être atteint mais le RSI se trouve déjà en zone de survente et un rebond sur les niveaux actuels est plus probable dans l’immédiat même si elle ne pourrait être que de courte durée et limitée vers l’oblique basse du biseau.

Evolution des cours du pétrole WTI CFD en données quotidiennes :

