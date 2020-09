Argent : La pause semble terminée

Points clés de l’article :

Tout est bon pour l’argent

Les indicateurs graphiques sont bien alignés pour le métal blanc

Lundi, les prix des métaux ont poursuivi leur hausse, le contrat à terme sur l'argent échéance septembre ayant atteint son plus haut niveau depuis une semaine et demie. Une baisse de l'indice du dollar à son plus bas niveau depuis 2 ans et demi a soutenu les prix des métaux, ainsi que les commentaires de la Fed. Les prix de l'argent ont aussi été soutenus par des données économiques mondiales meilleures que prévu.

Lundi, le président de la Fed d'Atlanta, M. Bostic, s'est prononcé en faveur de mesures d'assouplissement supplémentaires de la Fed. Ila déclaré : "Nous avons en fait commencé à voir un certain recul de l'activité économique qui est significatif et cette reprise va prendre beaucoup plus de temps que ce que les gens attendaient, je pense".

Les données économiques mondiales de lundi sont positives pour la demande de métaux industriels et les prix de l'argent. Les prévisions de la Fed d'août à Dallas concernant l'industrie manufacturière ont augmenté de +11,0 points pour atteindre un plus haut de 8,0 sur un an et demi, ce qui est plus fort que les attentes de +3,0 à 0,0. De plus, l'indice PMI non manufacturier d'août en Chine a augmenté de 1,0 à 55,2, plus que les attentes à 54,2, et le rythme d'expansion le plus rapide en 2 ans et demi. De plus, la production industrielle du Japon en juillet a augmenté d'un record de +8,0% m/m, plus fort que les attentes de +5,0% en glissement annuel, et la plus forte augmentation depuis le début des séries de données en 1978.

La demande de valeurs refuges et les attentes de la banque centrale américaine ont déclenché des achats de métaux précieux au cours des derniers mois. Les positions longues sur l'argent dans les ETF ont atteint un nouveau record de 897,10 millions d'onces mardi dernier.

Vendredi l’argent a franchi une oblique baissière et est soutenu par une oblique ascendante depuis Juillet. La moyenne mobile à 13 périodes a croisé à la hausse celle à 20 périodes au-dessus de la moyenne à plus long terme ascendante à 200 périodes. Les conditions semblent donc réunies pour un test du récent plus haut à 29,87.

Le RSI entre en zone de surachat indiquant que la hausse pourrait être limitée mais ne donne pas de signal de correction. Tant que l’on reste au-dessus de l’oblique haussière mon opinion positive reste d’actualité. Le comportement des cours au contact de la résistance et du seuil psychologique des 30 USD sera à surveiller.

Evolution des cours de l’argent en données 4 heures :

