Or, pétrole, café : L’hebdo des matières premières

Les métaux précieux : La politique de la Fed soutient le métal jaune

Le prix de l'or a d'abord chuté à son plus bas niveau depuis deux semaines mercredi matin en raison de la hausse des rendements obligataires mondiaux et de l'appréciation du dollar, mais il a rebondi et s'est stabilisé à un niveau plus élevé.

Sur le long terme les métaux précieux ont pour support les politiques des banques centrales. L’Or trouve un support dans le discours du président de la Fed J.Powell qui a annoncé un changement de sa politique monétaire laissant la possibilité que le taux d’inflation dépasse l’objectif des 2%. Les prix des métaux précieux sont soutenus en permanence par la pandémie actuelle de Covid qui a freiné les perspectives de croissance mondiale et incité les banques centrales du monde entier à maintenir, voire à étendre, leurs programmes d'assouplissement quantitatif, ce qui est favorable à la demande d'or en tant que réserve de valeur

L’Or est entré en consolidation depuis son record historique à 2075 USD. La tendance reste haussière au dessus du support moyen terme à 1796 USD. A court terme les cours sont soutenus par une oblique haussière et au-dessous par le support correspondant au plus bas du mois d’Aout à 1863 USD. La dynamique haussière reprendra au-dessus de 2015 usd pour viser un dépassement du record historique.

Evolution des cours de l’Or en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : Dans l’œil du cyclone

Les opérateurs ont les yeux tournés vers la progression de l’ouragan Laura qui va toucher les côtes de la Louisianne et du Texas. Cela se produit juste après que la demande énergétique américaine ait affiché ses meilleurs chiffres de demande d’or noir depuis le début de la crise Covid-19, selon l'Administration de l'information sur l'énergie, mais cela pourrait ne pas avoir beaucoup d'importance jusqu'à ce que nous saisissions tout l'impact de la tempête à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande. Du côté de l'offre, le coup porté au raffinage américain sera le risque le plus important, car les dégâts causés par les inondations et le vent pourraient en maintenir certains à un niveau bas pendant des semaines, voire des mois. Les importations et les exportations américaines seront interrompues pendant plusieurs jours, ce qui pourrait avoir un impact sur le marché mondial.

Les cours continuent à progresser lentement au sein d’un canal qui pourrait s’apparenter à un biseau. La moyenne mobile à 20 jours sert de support. Les cours peuvent donc se diriger vers la résistance à 48,75 USD.

Pour invalider cette progression, la cassure de la borne basse du canal donnera un premier signal d’une correction vers le support à 38,80 USD. Au-dessous se trouve le support primordial à 34,70 USD.

Evolution du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : La hausse du café est-elle finie ?

La reprise des cours du café était basé sur des interrogations sur l’offre à cause des difficultés d’approvisionnment au brésil et en Amérique Centrale dû au coronavirus. Mais la demande dans les bars et restaurants restent très en deçà du niveau d’avant crise.

Les cours sont en passe de casser une structure en forme de biseau. Cette figure composée de deux bandes ascendantes se rapprochant est une figure de retournement en analyse graphique. Par ailleurs la structure des 3 derniers chandeliers japonais montrent une étoile su soir (à confirmer en clôture) qui suggèrent aussi un retournment des cours à court terme. Les cours pourraient revenir sur le point de départ de la figure à 1305.

Pour invaliser ce scénario, il faudra dépasser le plus haut de mercredi à 1490.

Evolution des cours du CFD café Robusta en données quotidiennes :

