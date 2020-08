Le cours de l’or pourrait accentuer ses pertes à court terme

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or dans une configuration technique baissière sur le court terme

Jerome Powell et l’évolution de l’indice PCE dans le viseur

Les perspectives de l’or sont baissières à court terme

Le cours de l’or montre de plus en plus de signes de faiblesse sur le court terme. Il faut dire qu’après une hausse de 36% depuis le début de l’année, de 17% depuis début juillet et la pulvérisation du record de 2011 à 1920$, une digestion est forcément nécessaire pour assainir la tendance.

Le cours de l’or est en baisse d’environ 7% depuis ses records du début du mois et pourrait accentuer ses pertes sur le court terme. L’analyse technique donne en tout cas une vision négative de l’évolution de l’or, mais les fondamentaux devraient l’empêcher de dégringoler.

En effet, les perspectives sont techniquement baissières depuis deux semaines après l’avalement baissier d’un chandelier hebdomadaire en août qui a fait suite au record de l’once à 2075$. L’or évolue désormais sous une oblique baissière qui pourrait compléter un triangle descendant en cas de repli de l’or sous 1862$. L’objectif théorique de repli serait alors environ 1675$.

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Concrètement, les prochains catalyseurs de l’or seront cette semaine le discours de Jerome Powell pour l’ouverture du symposium de Jackson Hole (jeudi après-midi) et l’indice des prix à la consommation (PCE) aux Etats-Unis (vendredi après-midi).

Le discours du président de la Fed sera particulièrement surveillé, puisqu’il pourrait donner des indices sur les prochaines orientations de la politique monétaire de la Fed et de sa stratégie. Les membres du Comité de la banque centrale débattent depuis quelques semaines des objectifs de l’institution qui pourraient basculer en faveur du soutien au marché de l’emploi plutôt que la stabilité des prix.

Ce serait une annonce en faveur de l’or et des autres métaux précieux puisque cela sous-entendrait des taux bas plus longtemps et une inflation plus importantes ces prochaines années. Les opérateurs de marché cherchant à se couvrir de l’inflation (perte de pouvoir d’achat de la monnaie) accentueraient leur exposition à l’or qui s’est avéré être un bon bouclier à l’inflation dans le temps.

