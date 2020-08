L’argent reprend son souffle

Points clés de l’article :

Appétit pour le risque et hausse du dollar freinent la hausse de l’argent

L’argent en phase de consolidation

Appétit pour le risque et hausse du dollar freinent la hausse de l’argent

Les métaux précieux, argent et or, souffrent de l’appétit pour le risque qui permet aux actions de progresser. Les marchés boursiers ont salué les nouvelles concernant un traitement du Covid-19 qui va être élargi selon une déclaration du président Trump mais aussi de l’avancée des négociations sur le commerce sino-américain. Le dollar poursuit sa consolidation ce qui réduit les flux vers les métaux précieux. L’argent a aussi baissé suite à la publication de l'indice d'activité national américain de la Fed de Chicago en juillet qui a chuté de -4,15 à 1,18, plus faible que les attentes de 3,70.

Cependant à moyen et long terme , Les prix des métaux précieux sont toujours soutenus par la pandémie de Covid qui a freiné les perspectives de croissance mondiale et a incité les banques centrales du monde à maintenir, voire à étendre, leurs programmes d'assouplissement quantitatif. La France a signalé dimanche 4 897 nouveaux cas de Covid, le plus grand nombre depuis le précédent pic de la mi-avril. Le virus Covid a maintenant infecté 23,637 millions de personnes dans le monde, avec plus de 813 000 décès. Les positions longues sur l'argent dans les ETF ont atteint un nouveau record de 893,743 millions d'onces troy le 14 août.

L’argent en phase de consolidation

Les cours de l’Argent sont entrés dans une phase de consolidation depuis le point haut à 29,85 USD. La tendance reste haussière au-dessus du nuage Ichimoku et la moyenne mobile à 34 périodes.

La baisse des cours ont pour l’instant été contenu par la Tenkan Sen et les cours forment une figure en triangle. La consolidation peut se poursuivre et un test de la borne basse qui pourrait bientôt correspondre au nuage n’est pas à exclure.

La sortie du triangle donnera le nouvel objectif mais la probabilité est plus élevée de le voir sortir par le haut et de revenir vers son récent record pour le franchir.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE