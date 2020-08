OR : Le métal jaune se stabilise sous 2000 USD

Points clés de l’article :

Des facteurs de court terme calment la progression du métal jaune

L’Or se situe en phase de consolidation

Les cours de l’or ont baissé en raison du rebond du dollar bien soutenu par les bons chiffres américains et les mauvais indicateurs européens. Les rapports de PMI européens vendredi étaient très baissiers indiquant une reprise économique délicate avec un PMI manufacturier en baisse de 0,1 à 51,7 alors que les opérateurs attendaient une hausse de 0,9 à 52,7. Même écho pour le PMI services qui chute de 4,6 à 50,1 au lieu des -0,2 à 54,5 attendu.

Le dollar et les actions ont ensuite été soutenu par l'indice Markit aux Etats Unis sorti sur le niveau de 53,6 pour l'industrie manufacturière américaine en août qui dépasse le niveau pré-pandémique de janvier de 51,9, et l'indice des services de 54,8 qui dépasse le niveau pré-pandémique de janvier de 54,4. De plus, le rapport de juillet sur les ventes de logements existants aux États-Unis a augmenté de +24,7% pour atteindre le plus haut niveau en 13 ans à 5,86 millions d'unités. Ces données qui montrent que l’économie américaine se reprend plus vite sont des facteurs positifs pour le dollar et les actions mais négatifs pour le métal jaune.

Malgré cela les facteurs de long terme qui ont fait monter l’or depuis quelques semaines sont toujours présent :

les politiques monétaires très stimulantes des principales banques centrales du monde pour prévenir les tensions systémiques dans le système financier mondial et lutter contre les dommages économiques causés par la pandémie de Covid,

Des rendements obligataires mondiaux à des niveaux très bas, qui stimulent la demande d'or comme réserve de valeur,

Une inflation dans le monde presque inexistante qui est dovish pour les politiques des banques centrales,

l'achat de fonds de métaux précieux avec des positions longues sur l'or et l'argent dans les ETF à des niveaux historiquement élevés,

la demande de valeurs refuges en raison de la pandémie de Covid, des tensions commerciales, des risques de Brexit fin-2020 et des risques géopolitiques mondiaux impliquant l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela

A moyen terme, les cours évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui reste ascendante et donc la tendance de moyen terme est haussière.

A court terme, l’Or consolide sa hausse spectaculaire avec deux sommets descendants qui sont maintenant résistance à 2075 et 2015.

Le support se situent à 1863 USD, et à 1796 USD support hebdomadaire ancienne résistance selon le principe de polarité.

Evolution des cours de l’Or en données quotidiennes :

