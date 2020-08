Le cours de l’or s’enfonce après la Fed

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Les cours de l’or et des autres métaux précieux n’ont guère apprécié le compte-rendu de la politique monétaire de la Fed. Le cours de l’or est repassé sous le seuil symbolique des 2000$ l’once et perd plus de 3% depuis hier soir alors que les investisseurs s’attendaient à ce que la Fed envisage des nouvelles mesures pour soutenir l’économie comme le plafonnement de la courbe des taux des obligations d’Etats et une politique monétaire qui deviendrait plus laxiste sur l’inflation au profit du marché de l’emploi.

Mais les « Minutes » ont montré que les dirigeants de la Réserve fédérale jugent que le plafonnement de la courbe des taux n’aurait que des bénéfices modestes (mais n’ont pas exclu l’utilisation de cet outil). Du côté de ses objectifs, les membres se sont rapprochés d’unaccord sur l'évolution du cadre de la politique monétaire américaine. Les investisseurs s’attendent à ce que la banque centrale tolère une inflation supérieure à 2% afin de garder ses taux bas plus longtemps dans le but de soutenir le marché de l’emploi. Le Comité pourrait trouver un accord lors de sa prochaine réunion en septembre.

L’attention est désormais tournée sur les chiffres macroéconomiques de la fin de semaine. Le marché attend les chiffres hebdomadaires sur le chômage aux Etats-Unis et l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie cette après-midi, ainsi que les PMI flash d’août vendredi.

Graphique 4 heures du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives baissières dominent à court terme en dessous de l’oblique baissière qui vient chercher les récents sommets. Un enfoncement du support à 1920$ ouvrirait la voie à un retour de l’or à son plus bas du mois à 1862$.

Un retour à ce niveau de prix pourrait être intéressant pour se positionner à l’achat étant donné que les fondamentaux restent en faveur d’une progression de l’or sur le long terme. L’or et les autres métaux précieux sont dans le fond soutenus par les taux réels négatifs. Les obligations d’Etats des pays développés n’offrent plus de rendement supérieur à l’inflation, ce qui est un argument favorable à l’or qui a cette image de protection du pouvoir d’achat.

