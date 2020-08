Or, pétrole, café : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : coup de froid sur l’Or

Une dose d’énergie : La lente progression du pétrole

Du côté des matières premières agricoles : La demande de café toujours atone

Les métaux précieux : coup de froid sur l’Or

L'or subit une vague de baisse depuis son record de vendredi et a plongé ce matin sous 1900 USD.

Après avoir grimpé de plus de 30 % depuis le début de l'année, le rallye de l'or s'est soudainement arrêté avec la hausse des rendements des obligations américaines. Le lingot avait été l'une des matières premières les plus performantes en 2020, lorsque l'épidémie de coronavirus a frappé l'économie mondiale, incitant les banques centrales et les gouvernements à déployer des mesures de relance massives. Son attrait en tant que valeur refuge a été renforcé par la chute des rendements réels du Trésor américain en territoire négatif.

Mais les chiffres de l’inflation publiés hier et aujourd’hui montrent une hausse des prix plus forte qu’attendu et tirent les taux à la hausse rendant plus attractives les obligations américaines. Le métal jaune subit donc, provisoirement ?, des pertes.

Une amélioration de la confiance des investisseurs allemands a poussé les rendements des obligations allemandes à 10 ans à la hausse mardi, ce qui a également entraîné une rapide liquidation des positions sur l'or. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a atteint mardi son plus haut niveau en deux semaines, soit -0,469 %, après que l'indice ZEW allemand des prévisions de croissance économique d'août ait augmenté de manière inattendue de 12,2 pour atteindre 71,5, soit un plus haut en 16 ans et demi, supérieur aux anticipations des analystes de -3,5 à 55,8.

L’Or a donc touché un point haut à 2075 USD nouvelle résistance avant de plonger à 1863 USD ce matin, nouveau support. Si la clôture ce soir s’effectue sur les niveaux actuels, la longue ombre basse montre que les acheteurs sont bien présent et la tendance haussière n’est pas remise en cause. On pourrait donc assister à une reprise progressive en cas de franchissement des 1950 USD ou une consolidation entre ces deux niveaux.

Evolution des cours de l’Or en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : La lente progression du pétrole

L'API a indiqué que l'offre de brut américain a chuté de 4,401 millions de barils.

L'Adminidtration sur l'information de l'energie (EIA) a déclaré : "Les perspectives énergétiques à court terme, selon lesquelles ils s'attendent à des niveaux de stocks élevés et à une capacité de production de pétrole brut excédentaire, limiteront les pressions à la hausse des prix dans les prochains mois. Cependant, à mesure que les stocks diminueront jusqu'en 2021, ces pressions à la hausse augmenteront. L'EIA estime que les stocks mondiaux de combustibles liquides ont augmenté à un taux de 6,4 millions de barils par jour (b/j) au cours du premier semestre 2020 et prévoit qu'ils diminueront à un taux de 4,2 millions b/j au cours du second semestre 2020, puis de 0,8 million b/j en 2021.

L'EIA estime que la demande mondiale de pétrole et de combustibles liquides s'élevait en moyenne à 93,4 millions de b/j en juillet. La demande a diminué de 9,1 millions de b/j par rapport à juillet 2019, mais elle a augmenté par rapport à une moyenne de 85,0 millions de b/j au cours du deuxième trimestre de 2020, ce qui représente une baisse de 15,8 millions de b/j par rapport aux niveaux de l'année précédente. L'EIA prévoit que la consommation mondiale de pétrole et de combustibles liquides sera en moyenne de 93,1 millions de b/j pour toute l'année 2020, soit une baisse de 8,1 millions de b/j par rapport à 2019, avant d'augmenter de 7,0 millions de b/j en 2021.

Les conditions pour la poursuite de la lente dérive horizontale entre le support à 38,70 et le plus haut du 5 Aout à 43,60 USD semblent donc être réunies. Toutefois il existe un léger biais haussier car la moyenne mobile à 20 jours est ascendante et les cours n’ont jamais clôturé en dessous depuis Avril. Le scénario principal est donc une hausse maîtrisée des prix

Evolution des cours du pétrole CFD WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : La demande de café toujours atone

Les prix du café se sont stabilisés sur le marché. La faiblesse de la demande semble être le problème principal.

La demande reste globalement en baisse, les États-Unis continuant à imposer des restrictions pour l'ouverture des cafés et restaurants en raison de la résurgence du coronavirus dans certains États. La demande des cafés et autres établissements de restauration est toujours très faible. Les consommateurs continuent de boire du café à la maison et le retour de l'épidémie de coronavirus va maintenir cette situation. Des rapports indiquent que les consommateurs à domicile consomment des mélanges avec plus de Robusta et moins d'Arabica.

Du côté de l’offre, Le temps au Vietnam était sec pendant la période de floraison et l'est à nouveau. Les perspectives de production sont plus faibles. Le Vietnam aurait également des problèmes d'expédition en raison du blocage du au Coronavirus. Au Brésil, La récolte est active, mais l'expédition et la collecte sont devenues très difficiles en raison de l'épidémie généralisée de coronavirus dans ce pays. Malgré cela, les cueilleurs se présentent au travail et les ports fonctionnent normalement. Les prévisions de production forte arrivent malgré le temps chaud et sec observé dans le pays au moment de la floraison.

Le café a marqué un plus haut annuel le 5 aout à 1458 mais l’ombre haute du chandelier ce jour là suggérait la fin de la reprise haussière et le début d’une correction. Depuis les cours stagnent. Tant que les prix se situent au-dessus du support à 1305 et la moyenne mobile à 200 jours le biais est haussier.

Evolution des cours du CFD café Robusta en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE