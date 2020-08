Points clés de l’article :

Des bonnes nouvelles économiques entrainent des dégagements sur l’or

Le temps d’une correction

Le président Trump a signé ce week-end des ordonnances prolongeant les suppléments des prestations de chômage et imposant une exonération des charges sociales pour les employeurs en l'absence d'accord entre démocrates et républicains. Cette nouvelle est susceptible de soutenir la consommation aux Etats Unis et d’attirer des flux monétaires vers des actifs risqués au détriment du métal jaune.

Les métaux précieux ont clôturé en forte baisse vendredi, la force du dollar et les données économiques meilleures que prévu ayant rassuré les investisseurs et déclenché une liquidation longue des contrats à terme sur le métal jaune.

Le rapport mensuel de vendredi sur l'emploi aux États-Unis a montré une amélioration du marché du travail américain qui a stimulé le dollar et provoqué une baisse de l'or. Les emplois non agricoles ont augmenté de 1,763 millions en juillet, plus que prévu (+1,480 millions). De plus, le taux de chômage de juillet a baissé de -0,9 à 10,2 %, montrant un marché du travail plus fort que les attentes de 10,6 %.

En juin, la production industrielle allemande a augmenté de 8,9 % m/m, plus que prévu (+8,2 % m/m), ce qui représente la plus forte hausse depuis le début des données en 1991. De même, les exportations allemandes ont augmenté de 14,9 % en juin, plus que prévu (+14,4 %), ce qui représente la plus forte hausse depuis le début de la collecte de données sur l'Allemagne réunifiée en 1990. De plus, les exportations chinoises de juillet ont augmenté de façon inattendue de +7,2% en glissement annuel, plus que les attentes de -0,6% en glissement annuel et la plus forte augmentation en 7 mois.

La séance de vendredi a vu une bougie baissière significative qui avale la séance haussière de la veille et stoppe la hausse spectaculaire du métal jaune qui s’est accélérée depuis le 21 juillet.

Les supports assez éloignés et le RSI en zone de surachat marqué sont des éléments allant dans le sens d’une correction. Les cours pourraient revenir sur le support à 1988. Cette phase corrective peut être horizontale ou plus prononcée vers le premier retracement Fibonacci de 38,2% à 1920 sans remettre en cause la tendance haussière de fonds qui reste haussière

Evolution des cours de l’Or en données quotidiennes :

