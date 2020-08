Gold : vers un pullback du cours de l’or à 2000$

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

L’or inscrit des nouveaux records grâce aux rendements réels négatifs

Le cours de l’or pourrait revenir à 2000$ avant de continuer sa tendance haussière

L’or inscrit des nouveaux records grâce aux rendements réels négatifs

Le métal jaune n’a jamais autant brillé. Actuellement à 2050$, l’once d’or s’échange à un niveau-record en raison d’importantes incertitudes autour des politiques monétaires des banques centrales. Alors que certains estimaient les banques centrales à court de munitions, elles ont prouvé en 2020 que c’était loin d’être le cas.

Les banques centrales ont inondé les marchés financiers de plusieurs milliers de milliards de dollars afin de 1) financer les plans de soutien/relance des gouvernements et 2) empêcher un effondrement des marchés qui aurait causé une crise financière (en plus d’une crise économique causée par le covid).

Ces politiques monétaires non-conventionnelles soutiennent la demande pour les métaux précieux qui servent de protection aux investisseurs craignant un éventuel effondrement du système bancaire et financier ou simplement se protéger d’une hausse de l’inflation.

Graphique représentant le cours de l’or (rouge) et le rendement réel de l’obligation à 10 ans américaine : (périodes de taux réels négatifs en rouge)

Les métaux précieux profitent également des taux réels négatifs du marché obligataire. En effet, avec la chute des taux directeurs des banques centrales en 2020 – en particulier aux Etats-Unis – les rendements des obligations ont plongé en dessous du niveau d’inflation. Par conséquent, presque plus aucune obligation d’économie développée offre de rendement supérieur à l’inflation pour au moins protéger son pouvoir d’achat. Les seules exceptions sont l’Italie, l’Espagne et l’Australie, mais c’est en raison de la déflation que connaissent ces pays. Etant donné que les rendements réels sont négatifs, il n’y a donc plus vraiment d’intérêt à privilégier les obligations à l’or.

Les fondamentaux sont donc indiscutablement en faveur d’une poursuite de la hausse de l’or ces prochains mois. Toutefois, l’or pourrait connaître des phases de repli à court terme pour faire retomber l’euphorie. C’est ce qui est actuellement suggéré par l’analyse technique.

Le cours de l’or pourrait revenir à 2000$ après avoir rejoint l’objectif haussier du triangle ascendant

Graphique 4 heures du cours de l’or réalisé sur TradingView :

L’analyse technique invite effectivement les acheteurs à la prudence à court terme étant donné la divergence baissière de l’indicateur de momentum et le plafonnement du prix sous l’objectif théorique de son triangle ascendant à 2055$.

Ce ralentissement de la pression acheteuse alors que l’once d’or a rejoint son objectif de prix pourrait précéder une correction de l’or. A court terme, le cours de l’or pourrait revenir tester son seuil psychologique à 2000$ et le bas de son canal haussier dans lequel il évolue depuis fin-juillet.

Un retour à ces niveaux de prix pourrait être intéressant pour se positionner dans le sens de la tendance de fond.

Une correction plus importante semble peu probable, sauf en cas de sortie par le bas du canal et de clôture journalière sous 2000$. Un retour au plus haut de 2011 à 1920$ - l’ancien plus haut historique de l’or – serait alors envisagé.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE