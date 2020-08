Or, Argent, Pétrole, Café : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : Or, Argent tout brille !

Une dose d’énergie : L’or noir se réveille

Du côté des matières premières agricoles : Le café reprend des couleurs

Les métaux précieux : Or, Argent tout brille !

Les métaux précieux ont fortement progressé mardi, l'or de décembre ayant atteint un nouveau record de contrat et l'or d'août s'étant rapproché de son niveau le plus élevé de tous les temps, en raison des perspectives de relance et d'endettement du gouvernement américain. Le prix de l'argent s'est redressé après que les commandes des usines américaines aient augmenté plus que prévu. Les gains des métaux se sont accélérés après que le dollar ait effacé un rallye de la nuit et soit devenu plus faible

Les lingots ont augmenté de plus de 30 % cette année, leur statut de valeur refuge étant renforcé par la baisse des rendements réels aux États-Unis. Les gouvernements et les banques centrales pourraient étendre leurs gains en réagissant au ralentissement de la croissance par de vastes mesures de relance. L'attrait du métal se renforce à mesure que le dollar s'affaiblit et qu'une lente reprise mondiale se profile à l'horizon.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a déclaré que la Maison Blanche et les démocrates ont l'intention de parvenir à un accord sur un plan anti-virus cette semaine, même si les deux parties restent très éloignées sur certains points. La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a déclaré mardi que l'économie américaine avait besoin de plus de soutien que ce que l'on pensait au départ.

Le contexte a permis à l’once d’or de battre un nouveau record et de franchir la barre symbolique des 2000 USD. Plusieurs analystes voient l’once atteindre 2300 USD à court terme et 3500 USD à moyen terme. L’Argent vient de franchir un ancien support devenu résistance selon le principe de polarité à 26,15 USD. Tant que les cours restent au-dessus des 20 USD les prix pourraient rejoindre les 30 USD et au-delà 35,40 USD.

Evolution des cours de l’argent en données mensuelles :

Une dose d’énergie : L’or noir se réveille

Les stocks de pétrole publiés à 16H30 aujourd’hui ont montré une baisse de 7,3 millions de baril contre 3 millions attendu, une bonne surprise qui vient alimenter la hausse des cours. De plus, l'Administration d’information sur l’énergie (EIA), a indiqué que la production de pétrole brut aux États-Unis a diminué en mai de 1,99 million de barils par jour, la plus forte baisse mensuelle depuis au moins janvier 1980, date à laquelle ils ont commencé à tenir des statistiques. L'Institut Américain de Pétrole (API) a signalé une autre baisse importante de l'offre de pétrole brut aux États-Unis. L'API a indiqué que l'offre de brut avait diminué de 8,587 millions de barils. Il semble que ces rumeurs de baisse importante de l'offre soient vraies.

Les cours du pétrole ont franchi la résistance qui bloquait les cours depuis plusieurs semaines à 42 USD ainsi que la moyenne mobile à 200 jours. Le potentiel haussier se situe maintenant à 48,75 USD. Le RSI repart fortement à la hausse mais ne se situe pas en zone de surachat. Un retour sous les 42 USD invaliderait ce scénario.

Evolution des cours du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Le café reprend des couleurs

Les cours du café se reprennent fortement aves des interrogations sur l’offre. La météo au Vietnam suscite de nouvelles inquiétudes. Il était sec pendant la période de floraison et l'est à nouveau. Les prévisions sur la production sont moins optimistes. La récolte au Brésil est active, mais le transport et la collecte sont devenus très difficiles en raison de l'épidémie généralisée de coronavirus dans ce pays.

La demande est particulièrement faible pour l'arabica, les cafés étant fermés et les gens restant chez eux. La demande de robusta a été plus forte. Les consommateurs continuent de boire du café chez eux et le retour de l'épidémie de coronavirus va maintenir la situation.

Les cours ont réussi à casser une tendance baissière de moyen terme en vigueur depuis Décembre qui se matérialisait par une oblique descendante. Les cours se sont stabilisés sur 1130 avant de se retourner à la hausse, franchir la moyenne mobile à 200 jours et établir un support à 1326. La moyenne mobile à 20 jours est haussière. L’objectif est à 1500 mais au vu d’un RSI en zone de surachat sur les horizons de temps hebdomadaires et quotidiennes, une correction devrait intervenir sur ce niveau.

Evolution des cours du café en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE