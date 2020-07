Or, pétrole, cacao : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

L'or a atteint mardi un niveau record à 1 981 dollars. Le métal jaune a été soutenu par des données économiques américaines plus faibles que prévu et par les attentes du compte rendu de la réunion du FOMC de mardi/mercredi qui sera publié ce soir et devrait confirmer le ton accommodant de la politique monétaire.

L'indice de confiance des consommateurs américains de juillet du Conference Board a chuté de -5,7 à 92,6, plus faible que les attentes de 95,0.

La crainte d'une aggravation de la pandémie de Covid alimente la demande d'or en tant que valeur refuge. Mardi, la Floride a fait état d'un record de 186 décès dus au virus et d'un record de 585 nouvelles hospitalisations. En outre, Pékin a signalé un nouveau cas de Covid mardi, le premier en 21 jours, et Tokyo a confirmé 270 nouvelles infections par Covid, soit plus du double des 131 cas signalés lundi. Les cas confirmés de Covid ont dépassé les 16,674 millions dans le monde, avec plus de 657 000 décès.

Les métaux précieux ont également trouvé un soutien mardi après que Goldman Sachs ait relevé ses objectifs de prix pour l'or et l'argent. Goldman a augmenté ses prévisions de prix sur 12 mois pour l'or à 2 300 dollars l'once, contre une estimation antérieure de 2 000 dollars l'once, et a augmenté son prix de l'argent à 30 dollars l'once, contre une estimation antérieure de 22 dollars l'once.

L’or se rapproche du seuil psychologique des 2000. La séance d’hier a été très volatile à l’approche de ce niveau. La tendance reste bien haussière au-dessus de 1796 mais ce dernier creux est maintenant très éloigné des prix actuels, ce qui indique une hausse un peu excessive confirmée par un RSI en sur achat sur tous les horizons de temps. L’indicateur de sentiment IG reste très optimiste avec 68% de positions longues. Une respiration est donc possible et pourrait être rapide sans remettre en cause la tendance positive.

Le pétrole à l’équilibre

Aujourd'hui, le pétrole est stable en attendant la décision de la Fed et le rapport sur les stocks de pétrole. Les prix semblent avoir trouvés leur équilibre entre facteurs positifs et négatifs. Parmi les raisons qui contribuent à une baisse des cours : Les prévisions d'augmentation de l'offre de brut pourraient freiner la hausse des prix. Les inquiétudes concernant la demande pèsent aussi sur les esprits. A l’inverse selon les bilans rendus publics, 40 producteurs de pétrole américains ont déprécié 48 milliards de dollars d'actifs au cours du premier trimestre 2020, ce qui constitue l'ajustement trimestriel le plus important depuis au moins 2015. Cela prouve les difficultés des producteurs américains qui viennent limiter l'offre. De plus la récente chute du dollar est également un facteur de soutien.

Depuis plusieurs jours la hausse des prix du pétrole s’amenuise sans montrer de signe de retournement. La moyenne mobile à 20 périodes soutient le cours mais est maintenant à l’horizontale. Les cours flirtent avec la moyenne mobile à 200 jours sans la franchir clairement.

Les prix sont donc totalement neutres dans l’attente de données claires pour la suite.

Les cours du cacao se reprennent après une lourde chute

Sur le marché du cacao, malgré la hausse des cours aujourd’hui il reste beaucoup d'inquiétudes concernant la demande, car le coronavirus ne disparaît pas et persiste aux États-Unis. L'Europe tente toujours d'ouvrir à nouveau ses marchés, mais le Coronavirus est toujours là et les consommateurs sont réticents à acheter. La récolte est maintenant terminée en Afrique de l'Ouest et les résultats sont très bons. Les rapports en provenance de cette zone de production laissent entendre qu'une grosse récolte est en cours dans la région. Les arrivages se font à peu près au même rythme que l'année dernière. Il semblerait que l'Asie du Sud-Est ait également de bonnes récoltes.

Le cacao a touché un point bas la semaine dernière à 1522 avec une bougie japonaise en forme de doji qui laissait entrevoir la fin de la baisse des cours. Le longue bougie haussière cette semaine si elle était confirmée vendredi soir serait un signal positif pour les cours qui pourraient revenir sur le support devenu résistance selon le principe de polarité à 1740 USD. Le retournement du RSI qui sort de sa zone de survente est aussi positif pour une correction de la baisse.

