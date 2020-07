Les retracements de l’Argent-métal sont intéressants pour une stratégie d’achat

Points-clés de l’article :

C’est un cassure technique haussière de portée mensuelle qui a lieu sur le cours de l’argent-métal ce mois de juillet, comme en 2010.

Sur le plan technique, l’argent surperforme l’or et a encore un fort potentiel haussier cette année 2020.

Graphique mensuel du cours de l’Argent-métal – source TradingView

Parmi les grands actifs financiers qui bénéficient à plein de l’impression monétaire massive, les métaux précieux arrivent dans le palmarès de tête. Aux Etats-Unis et en Europe, la vitesse de croissance de la masse monétaire est sur son record historique, via des injections de liquidités gratuites de la part des Banques Centrales et la principale victime est le dollar US. Sur le Forex, l’USD chute depuis deux mois face à un panier de devises majeures mais il ne faut pas croire que les capitaux quittent les USA, au contraire l’économie des Etats-Unis dévoile une recovery plus solide que l’Europe par exemple. La valeur relative du dollar US baisse car sa quantité en circulation progresse de manière verticale depuis l’ère du Covid si l’on se réfère à l’agrégat de masse monétaire M2 et les métaux précieux en profitent grandement.

L’once d’Or a dépassé ce lundi 27 juillet ses records historiques, débordant ses sommets de l’année 2011. Le métal jaune n’a pas attendu la crise du Coronavirus Covid-19 pour progresser, il est haussier depuis début 2018 quand la guerre commerciale est devenue dure entre les Etats-Unis et la Chine. L’ère du Covid n’a fait que renforcer l’attrait des capitaux institutionnels pour l’Or et depuis 1 mois, ces derniers arbitrent en faveur de l’Argent-métal qui possède un potentiel de rattrapage énorme.

Ratio ARGENT/OR – source TradingView

L’étude des flux montrent que sur les dernières semaines, l’arrivée de flux acheteurs sur l’Argent via des ETP, ETF et contrats futures est sur son record historique. Il y a un déplacement des capitaux de l’Or vers l’Argent car le Gold est déjà sur ses records historiques, alors que l’Argent vient à peine de donner un signal technique haussier majeur en dépassant la résistance à 20$. Le dépassement des 20$ est le même signal technique donné en 2010 et qui avait déclenché une envolée du marché vers les 50$. Le graphique ci-dessous montre aussi le ratio ARGENT/OR, avec une structure de renversement haussier en V-bottom sur la force relative Argent/Or, de quoi envisager plusieurs mois de surperformance de l’Argent vis-à-vis du métal jaune.

Le cours de l’Argent conserve un fort potentiel haussier cette année, alors tous les mouvements de retour sur support (le nouveau fort support est à 20$) seront des opportunités d’achat pour ensuite viser les résistances à 26$ (niveau de l’année 2013) et les 30$.

