OR : Nouveau record historique pour le métal jaune

Points clés de l’article :

Un terrain très fertile pour le métal jaune

En route vers 2000 ?

Un terrain très fertile pour le métal jaune

Le prix de l'or a dépassé son record historique ce matin, les investisseurs ayant orienté leur placement vers un actif considéré comme une valeur refuge, dans un contexte de tension entre les États-Unis et la Chine et de reprise de la pandémie de coronavirus.

L'or a augmenté de plus de 30 dollars pour atteindre 1 926,20 dollars en début d'après-midi en Asie. Il a augmenté de 1,5 % après avoir battu vendredi son record de 2011.

Les prix de l'or et de l'argent ont fait un bond alors que la hausse du nombre d'infections et les pertes d'emplois aux États-Unis et dans d'autres pays alimentent les craintes d'une reprise plus difficile qu’attenduqui pourrait déboucher sur le pire ralentissement mondial depuis les années 1930.

Les métaux précieux, ainsi que les obligations, sont souvent considérés comme des réserves de valeur lorsque les marchés financiers sont en baisse. Les prévisionnistes considèrent leurs prix comme un indicateur de la façon dont les investisseurs envisagent l'avenir économique.

Les tensions accrues entre les États-Unis et la Chine ont alimenté la demande d'or en tant que valeur refuge vendredi, après que la Chine ait ordonné aux États-Unis de fermer le consulat de Chengdu en représailles à la fermeture par les États-Unis du consulat chinois de Houston.

La demande d'actif refuge et les attentes d'une politique accommodante de la part de la banque centrale ont déclenché des achats de métaux précieux au cours des derniers mois. Les positions longues sur l'or dans les ETF ont atteint jeudi un nouveau record de 3 312,63 MT (données depuis 2002).

Les facteurs qui soutiennent depuis des semaines le métal jaune sont :

les politiques monétaires très stimulantes des principales banques centrales du monde pour prévenir les tensions systémiques dans le système financier mondial et combattre les dommages économiques de la pandémie de Covid,

les faibles rendements des obligations mondiales, qui stimulent la demande d'or comme réserve de valeur,

l'achat de fonds de métaux précieux avec des positions longues sur l'or et l'argent dans les ETF à des niveaux historiquement élevés,

la demande de valeurs refuges en raison de la pandémie de Covid, des tensions commerciales, des risques de Brexit fin-2020 et des risques géopolitiques mondiaux impliquant l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela

En route vers 2000 ?

Les cours, la semaine dernière, ont donc connu une hausse vertigineuse pour franchir allègrement son précédent record historique datant de 2011. Les moyennes mobiles à 20 et 200 jours sont ascendantes et le niveau psychologique des 2000 USD semble être le prochain objectif.

Il faut quand même rester prudent tant l’indicateur RSI est en zone de sur-achat très marquée sur tous les horizons de temps : mensuel, hebdomadaire et quotidien. L’indicateur de sentiment IG montre que les positions acheteuses ont augmenté de 11 points sur une semaine pour atteindre 69%, ce qui d’un point de vue contrarien met en alerte contre un possible retournement. En effet la moindre mauvaise nouvelle pour le métal jaune pourrait déclencher des prises de profit et une correction des cours tant ceux-ci semblent éloignés de leur moyenne mobile.

Tant que les cours restent au-dessus de 1796 la tendance reste haussière.

Evolution des cours de l’or en données mensuelles :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE