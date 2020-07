CUIVRE : Le métal rouge sous la menace des tensions sur le commerce

Points clés de l’article :

Dr Copper otage des élections à venir

Les cours du cuivre, véritable baromètre de l’économie mondiale, qui ont accompagné la reprise de l’économie chinoise marquent le pas depuis 10 jours et ne confirment pas la hausse récente des autres métaux industriels. La raison vient certainement des doutes sur la vitesse de la reprise économique mondiale due à la diffusion du coronavirus accentués par la montée des tension sino-américaines tout autant politiques que commerciales.

Moins de quatre mois avant l'élection américaine, le président Donald Trump a fait de sa politique de fermeté à l'égard de la Chine une pièce maîtresse de sa campagne pour rester au pouvoir.

À Pékin, le président Xi Jinping se prépare de la même façon à la course à la direction de la Chine en 2022, où un rassemblement devrait avoir lieu une fois tous les cinq ans pour choisir les principaux dirigeants du parti communiste et fixer les priorités politiques.

La Chine a averti les États-Unis de réfléchir "attentivement" à l'orientation de leurs relations, en réponse à une question sur leur accord commercial qui est intervenue dans un contexte de tensions accrues à la suite de la fermeture forcée du consulat de Pékin à Houston.

"La position de la Chine sur les relations sino-américaines est claire et cohérente", a déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères Wang Wenbin lors d'un briefing quotidien à Pékin jeudi. "Quant à la direction que prennent ces relations, c'est une question à laquelle les États-Unis doivent réfléchir attentivement."

Ses commentaires sont arrivés quelques heures après que le rédacteur en chef du Global Times, Hu Xijin, ait déclaré que Pékin répondrait probablement à la fermeture de sa mission à Houston par des mesures qui infligent plus de dommages aux Etats-Unis que la simple fermeture de son opération à Wuhan - y compris des coupes potentielles dans son consulat de Hong Kong.

"Les Etats-Unis ont plus de 1000 employés au consulat de Hong Kong", a écrit Hu, le rédacteur en chef du journal du Parti communiste, dans un post sur les médias sociaux chinois jeudi. "Que font tant de gens ? C'est évidemment un centre d'espionnage." Réduire son personnel à 100 ou 200 personnes pourrait être l'une des nombreuses options qui s'offrent à la Chine, a-t-il dit.

Une correction nécessaire est-elle envisageable sous une résistance importante ?

La hausse vertigineuse des cours du cuivre marquent un temps d’arrêt sur la résistance hebdomadaire représentant le plus haut de 2019 sous la barre symbolique des 3 USD. La moyenne mobile à 20 périodes est fortement ascendante et les cours soutenus par une oblique haussière qui indiquent une tendance haussière prononcée. Un franchissement libérerait un potentiel vers 3,3215, plus haut depuis 2014.

Cependant le RSI vient d’inscrire un sommet plus bas que le précédent quand les cours ont touché un niveau similaire, ce qui peut indiquer qu’une respiration est possible ou du moins que le franchissement de cette résistance risque d’être difficile dans l’immédiat. De plus le dernier creux et le dernier sommet sont maintenant très éloignés.

En cas de cassure de l’oblique haussière il ne serait pas étonnant de voir les cours revenir sur 2,7030 voire la moyenne mobile à 200 jours qui se double du support à 2,5410.

Evolution des cours du cuivre CFD en données quotidiennes :

