WTI : Les prix du pétrole ont-ils trouvé leur point d’équilibre ?

Les prix du pétrole hésitent, car on craignait que la reprise impressionnante de la demande mondiale de pétrole ne soit stoppée alors que le virus continue de défier l'économie mondiale. Aux États-Unis, les cas confirmés de COVID 19 dépassent désormais les 3,5 millions, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. La baisse de la demande d'essence d'une semaine à l'autre reste le maillon faible, alors même que la demande de distillats a surpris à la hausse. Néanmoins, le fait que nous constatons une amélioration du respect des baisses de production par OPEP Plus ainsi qu'un engagement à maintenir les réductions de l'offre jusqu'en 2022 devrait donner un prix plancher au prix du pétrole. L'OPEP Plus sera flexible dans l'ajustement de la production et si la demande ne s'effondre pas, même avec la hausse des cas Covid, alors le baril pourrait atteindre 50 USD à la fin de l'année.

Le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz Bin Salman, a déclaré dans une interview à Al-Arabiya qu'une réunion mensuelle du Comité ministériel se tiendrait chaque mois jusqu'à ce que le marché du pétrole se remette complètement de la pandémie. "L'accord se poursuivra jusqu'en avril 2022, il est clairement mentionné dans celui ci qu'une autre réunion se tiendra en décembre (2021) pour discuter de la nécessité de prolonger l'accord jusqu'à la fin de 2022", il en a profité pour souligner l'importance du respect des quotas convenus par tous les membres, ajoutant que sans respect, les pays qui ont rempli leurs engagements pourraient ne pas accepter de réduire leur production par la suite.

Le prix du pétrole indique que la demande mondiale va se redresser de manière significative le mois prochain, pour se situer à moins de 10 % du niveau que le monde a connu avant la pandémie de coronavirus, a déclaré jeudi le ministre russe de l'énergie, Alexander Novak, selon Reuters. La demande, selon Novak, a diminué de 25 % en avril, par rapport aux niveaux de la demande avant que le virus ne frappe.

Les rapports montrent des signes constants d'amélioration de la demande en Chine et au Japon. Selon l'agence Reuters, "la consommation de produits pétroliers raffinés en Chine a repris au deuxième trimestre, la demande dans l'industrie et les transports s'étant améliorée après le pic de l'épidémie de coronavirus, mais elle est restée bien inférieure aux niveaux de l'année précédente". Après avoir chuté d'environ 19% au premier trimestre par rapport à janvier-mars 2019, l'Administration nationale de l'énergie (AEN) a déclaré vendredi : "Au deuxième trimestre, la contraction a diminué de 6 points de pourcentage".

Une forte résistance et un RSI en baisse limitent la hausse

Les prix du pétrole avaient bien repris le chemin de la hausse mais sont confrontés depuis plusieurs semaines à une zone de résistance qu’ils n’arrivent pas à dépasser. Cette zone est constituée par le haut du gap baissier de Mars et par la moyenne mobile à 200 jours respectivement à 41,20 USD et 42 USD. Le RSI affiche des sommets descendants, ce qui va dans le sens d’une poursuite de la consolidation.

Le support est constituée par une oblique ascendante et la moyenne mobile à 20 périodes haussière. En cas de cassure les cours pourraient revenir dans un premier temps vers le support à 38,70 USD voire 37,10 USD . La reprise des cours ne serait remis en cause seulement en cas de cassure du support qui est le point bas de Juin et le bas du gap baissier de Mars à 34,70 USD.

