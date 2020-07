OR : Le métal jaune pourrait continuer de briller

Points clés de l’article :

Mercredi, les métaux précieux ont clôturé en hausse avec l'argent, à un plus haut de 10 mois. L'effondrement de l'indice dollar, (voir article) qui a atteint son plus bas niveau en cinq semaines mercredi, a fait grimper les prix des métaux. Toutefois, les gains sur l'or ont été limité car le rallye des actions a freiné la demande d'or comme valeur refuge.

Les actions étaient en hausse mercredi et ont pesé sur les prix de l'or après que Moderna et AstraZeneca aient tous deux fait état de progrès dans le développement d'un vaccin. Les craintes de pandémie sont positives pour l'or en raison de l'augmentation de la demande d'actif refuge. Les cas confirmés de virus ont dépassé les 13,488 millions dans le monde, avec plus de 582 000 décès.

L'indice manufacturier Empire de juillet a augmenté de +17,4 pour atteindre 17,2, son plus haut niveau en un an et demi, ce qui est supérieur aux attentes de +10,2 à 10,0. La production manufacturière a augmenté de 7,2% en juin, plus que prévu (+5,7%), ce qui représente la plus forte hausse en 74 ans.Cependant, l'indice des prix à l'importation hors pétrole de juin a augmenté de 0,3 % en données mensuelles, plus fort que les attentes de +0,1 %, et la plus forte augmentation en 2 ans, ce qui favorise le métal jaune protection contre la hausse des prix.

Mercredi, le président de la Fed de Philadelphie, M. Harker, a soutenu la demande d'or comme réserve de valeur en déclarant que la reprise sera lente et que la Fed devrait attendre que l'inflation dépasse son objectif de 2 % avant de relever les taux d'intérêt.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine continuent de s'exacerber, ce qui est positif pour la demande du métal jaune. Mardi, les États-Unis ont mis fin au statut commercial spécial de Hong Kong et le président Trump a signé une loi qui sanctionnera les fonctionnaires chinois chargés de réprimer la dissidence politique à Hong Kong. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré mercredi qu'il prendrait des contre-mesures énergiques et sanctionnerait les fonctionnaires et entités américaines.

La recherche d'actifs refuges et les politiques accommodantes des banques centrales ont déclenché des achats de métaux précieux au cours des derniers mois. Les positions longues sur l'or dans les ETF ont atteint mardi un nouveau record de 3 257,18 MT (données depuis 2002).

La tendance à la hausse devrait se poursuivre, alors que le métal jaune s'échange au-dessus du niveau de support à 1796, plus haut de 2011. Pour cela il faudra que les cours sortent d’une petite figure en triangle dont l’objectif coïnciderait avec l’objectif de la sortie du rectangle de consolidation franchi le 26 juin à 1765. Les deux projections donnent un niveau de 1860 USD. Au-delà les cours pourraient poursuivre vers 1921 USD plus haut historique.

Une rupture en clôture du support à 1796 remettrait en cause ce scénario qui serait totalement abandonné en cas de retour sous 1765 USD .

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

