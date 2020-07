Argent, pétrole, café : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : Les cours de l’argent progresse

Une dose d’énergie : La réunion de l’Opep pourrait être décisive

Du côté des matières premières agricoles : La demande de café peine à reprendre

Les investisseurs craignent que l'aggravation de la pandémie de coronavirus n'incite les gouvernements à maintenir des mesures de confinement qui ralentiraient la croissance économique mondiale et la demande de métaux industriels.

Les craintes liées aux coronavirus sont négatives pour la demande de métaux industriels et les prix de l'argent, mais sont positives pour l'or en raison de l'augmentation de la demande de cet actif refuge. La récente recrudescence des infections de coronavirus entraîne un durcissement des règles dans le monde entier. La Californie a déclaré qu'elle fermerait tous les restaurants et bars intérieurs, l'Union européenne a déclaré qu'elle recommanderait de maintenir ses frontières fermées avec les États-Unis et la plupart des autres étrangers pendant au moins deux semaines supplémentaires, et Hong Kong a déclaré qu'elle limiterait les rassemblements publics à un maximum de quatre personnes. Les cas confirmés de virus ont dépassé les 13,265 millions dans le monde, avec plus de 576 000 décès. Mais les informations sur l'avancée d'un vaccin par le laboratoire Moderna sont venus relancer l'espoir d'une résolution rapidede la crise économique.

L’argent se trouve dans une tendance haussière qui s’est accélérée ces derniers jours. La moyenne mobile est ascendante et les cours se rapprochent du plus haut de 2019 à 19,66 USD.

Cependant au vu de l’indicateur RSI en zone de surachat il est probable qu’une consolidation intervienne avant le franchissement de ce niveau. En effet le dernier creux est maintenant éloigné et on pourrait assister à un retour des prix sur l’oblique haussière et le support horizontal à 18,40 USD. Tant que l’on reste au-dessus de ce seuil la tendance positive ne sera pas remise en question.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

L'espoir du vaccin et les propos Dr Fauci qui ne pense qu'il faille fermer les économies soutiennent les cours du pétrole. Le pétrole récupère une partie de ses pertes après des données qui ont montré que les importations chinoises en provenance des États-Unis ont augmenté pour la première fois depuis l'apparition du coronavirus. Les importations chinoises de produits américains ont fait un bond de 11,3 % en juin par rapport à l'année précédente, après une baisse de 13,5 % en mai, comme le rapportent les données de l'Administration générale des douanes de Pékin. Les importations chinoises de pétrole brut en juin ont atteint des sommets quotidiens et mensuels.

Le prochain grand moteur pour le pétrole sera les réunions de l'OPEP. Le comité doit se réunit aujourd'hui. Selon Reuters, dans le cadre du pacte d'approvisionnement existant, OPEP+ devrait réduire sa production record de 9,7 millions de barils par jour (bpj) à 7,7 millions bpj d'août à décembre. La réunion conjointe fait son annonce aujourd'hui, car il semble que l'offre de pétrole aux États-Unis commencera à diminuer dans les semaines à venir en raison de la réduction des importations, de la baisse de la production américaine et de la hausse de la demande de pétrole. Pour l'OPEP, il s'agit d'une décision importante.La réalité est que la destruction de la demande d'or noir du au coronavirus, bien qu'historique, n'était pas aussi élevée qu'on le craignait initialement. Parler d'augmenter la production de 2,0 millions de barils est probablement sensé en termes réels, mais psychologiquement, cela pourrait nuire à ce marché.

Les cours font face à une importante résistance à 41,20 USD, haut du gap baissier de Mars. Un franchissement puis le dépassement de la résistance à 41,90 USD relancerait la tendance haussière. A l’inverse un échec et la cassure d’une oblique haussière court terme prolongerait la consolidation en place depuis début Juin.

Analyse des cours du pétrole en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : La demande de café peine à reprendre

Les contrats à terme sur le café étaient en hausse à New York et à Londres. La résurgence du Coronavirus aux Etats-Unis ralentit les espoirs de la demande. L'Europe est en bien meilleure forme pour lutter contre le virus. La récolte au Brésil est active, mais le transport et la collecte sont devenus très difficiles en raison de l'épidémie généralisée du Coronavirus dans ce pays. On pense que la production sera très forte cette année, Les anticipations d'une production abondante prévalent malgré le temps chaud et sec observé dans le pays au moment de la floraison. Le Vietnam a également connu un temps chaud et sec au moment de la floraison et les perspectives de production sont par contre moins fortes alors que l'on attendait à l'origine une récolte exceptionnelle. La demande des cafés et autres établissements de restauration est encore très faible. Les consommateurs continuent de boire du café chez eux et le retour de l'épidémie de coronavirus risque de maintenir la situation.

Les prix du café ( CFD Robusta) évoluent horizontalement entre 1140 et 1260.

Les cours se reprennent et se dirigent vers la résistance à 1260 , précédent plus haut et passage de la moyenne mobile à 200 jours. Ce scénario positif court terme est valable tant que les cours restent au-dessus de l’ancienne résistance à 1200.

Evolution des cours du CFD café robusta en données quotidiennes :

