Pétrole WTI : La reprise reste contrariée

L’énigme Covid-19

La reprise du pétrole reste limitée et ne parvient pas à se poursuivre dans l’immédiat. Les chiffres montrent un nombre record de cas quotidiens d'infection par Covid 19 aux États-Unis. Si nombre de ces cas sont peut-être dus à l'augmentation des tests, la crainte que cette flambée annule la hausse de la reprise de la demande de pétrole est de plus en plus préoccupante. Pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. En fait, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), bien que surprise par la reprise rapide de la demande mondiale de pétrole, avertit que la hausse des cas de Covid est la plus grande menace pour la demande et la reprise des prix du pétrole.

L'AIE déclare que "l'offre mondiale de pétrole a chuté de 2,4 mb/j en juin, pour atteindre son niveau le plus bas depuis neuf ans, soit 86,9 mb/j. Le respect rigoureux de l'accord de production OPEP+ et les fortes baisses des autres producteurs, États-Unis et Canada en tête, ont réduit la production mondiale de pétrole de près de 14 mb/j depuis avril. Si les réductions de l'OPEP+ restent en place comme convenu, l'offre mondiale pourrait chuter de 7,1 mb/j en 2020 avant de connaître une modeste reprise de 1,7 mb/j l'année prochaine.

La demande mondiale de pétrole a chuté de 16,4 mb/j en glissement annuel au deuxième trimestre de 2020, en raison des mesures de restriction imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La demande a fortement rebondi en Chine et en Inde en mai, augmentant respectivement de 0,7 mb/j et de 1,1 mb/j de M-o-M. La demande mondiale de pétrole devrait diminuer de 7,9 mb/j en 2020 et se redresser de 5,3 mb/j en 2021. L'augmentation récente des cas de Covid-19 et l'introduction de confinements partiels introduisent plus d'incertitude dans les prévisions.

Une résistance décisive

La tendance générale reste haussière avec des creux ascendants mais montre des signes d’essoufflement.

La hausse des cours de pétrole entamée en Avril a dû mal à se poursuivre. La résistance à 41,20 USD (CFD) qui correspond au haut du gap baissier de Mars bloque les prix depuis Juin. Cette barrière est doublée par la moyenne mobile à 200 jours, indicateur souvent considérée comme la frontière entre un marché baissier et haussier. Au-dessous donc les cours pourraient revenir sur le support à 38,70 USD et 37,15 USD. La tendance baissière reprendrait uniquement sous 34,70 USD. Pour l’instant donc on privilégiera une lecture d’une poursuite de consolidation.

Evolution des cours du CFD WTI en données quotidiennes :

Analyse technique WTI

