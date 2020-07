Platinium, Pétrole, Sucre : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : Un contexte général très favorable

Une dose d’énergie : Les prix du pétrole s’équilibrent

Du côté des matières premières agricoles : Le marché du sucre sous une récolte abondante

Le CFD sur le Platinium était en hausse hier et a cassé un canal de consolidation qui a duré tout le mois de Juin après la hausse débutée en Mars. Si les prix franchissent l’importante résistance à 864 composée d’une droite de résistance correspondant au plus haut du mois de Mai mais aussi de la moyenne mobile à 200 jours, alors la reprise haussière reprendrait. Le potentiel haussier se trouve sur 917, sommet intermédiaire de Mars et sur 952 , objectif de la sortie de la figure mais aussi ancien support. Ce scénario haussier serait invalidé sous 788.

Avec l’Or qui a atteint un plus haut depuis 2012, l’ensemble des métaux précieux continue de monter. Les inquiétudes sur l’économie exprimées hier par le président de la Fed d’Atlanta et les révisions de croissance à la baisse par la commission européenne peuvent forcer les banques centrales et gouvernements à accentuer encore leur plan de stimulus économique. Le nombre de cas de coronavirus continue de croître dans le monde et freine toujours la reprise de l’économie. Cet environnement reste très favorable à cette classe d’actifs.

Evolution des cours du Platinium CFD en données quotidiennes :

L’agence internationale de l’énergie a annoncé qu’elle s’attendait à une baisse de la production américaine en 2020 et 2021 et qu’elle prévoit que les prix vont rester sous 50 USD par baril jusqu’en 2021. La moyenne de production devrait atteindre 11,56 millions de baril par jour en 2020 et 11 millions en 2021. Ces niveaux sont inférieurs de 0,6 million de baril par jour et 1,2 million respectivement par rapport à la moyenne de 2019 qui atteignait 12,2 millions de baril par jour. Ces données viennent soutenir les cours même si les inquiétudes sont tournés vers la demande qui dépend maintenant de la résurgence du coronavirus. Le fait que la Chine gros consommateur ne connaisse pas de deuxième vague est un facteur positif mais la situation qui dérape aux Etats Unis set un point négatif dont on ne connaît pas encore l’amplitude.

Les cours du pétrole ont trouvé leur point d’équilibre depuis plusieurs jours sous le haut du gap de Mars qui a été comblé sans être franchi à 41,20 USD (CFD WTI). Les cours évoluent aussi en dessous de la moyenne mobile à 200 périodes. Seul un franchissement de cette double résistance donnerait un signal de poursuite de la dynamique haussière.

Les cours sont soutenu à très court terme par une oblique haussière qui si elle était cassé donnerait une correction vers 37,15 USD at au-dessous 34,70 USD.

Evolution des cours du CFD WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Le marché du sucre sous une récolte abondante

Les cours du cacao poursuivent leur chute comme évoqué la semaine dernière.

Sur le marché du sucre l’idée générale est que l’offre est abondante mais l’approvisionnement jusqu’au centre de consommation reste compliqué en raison de la progression du coronavirus en Inde et Brésil. Le Brésil transforme actuellement 48% de la canne à sucre en sucre contre 33% il y a un an et bien que la production soit abondante en Inde, l’exporter est bien plus problématique.

Les cours du sucre ont trouvé un support sur le niveau de 343 mais leur reprise reste bloquée par une oblique baissière de court terme. En cas de dépassement les cours pourraient rejoindre la résistance à 360 USD, droite horizontale mais aussi passage de la moyenne mobile à 200 jours. Au-dessus, les cours pourraient progresser sur le plus haut de Juin. Si le support à 343 USD venait à casser la tendance baissière reprendrait.

Evolution des cours du sucre en données quotidiennes :

