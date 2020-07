Or, Argent : Les métaux précieux brillent encore

Points clés de l’article :

Un contexte général favorable aux métaux précieux

Or : Le franchissement de la résistance en ligne de mire

Argent : Les cours sont bien orientés

Les cours des métaux précieux étaient orientés plutôt à la hausse hier à l’inverse du dollar et sur des inquiétudes toujours liées au développement du coronavirus qui fore à des mesures partielles de confinement et qui ralentit l’économie. D’un autre côté le vif rebond des actions venu d’Asie a aussi favorisé les actifs risqués. Le principal vecteur de flux vers les métaux précieux est donc la diffusion du cCovid-19. Les Etats unis ont rapporté une augmentation Dimanche de 2% du nombre de nouveaux cas à un record de 56 000. Les cas confirmés dans le monde atteignent désormais 11,586 millions avec un nombre de décès dépassant 537 000.

Les indicateurs économiques publiés lundi étaient positifs pour la demande des métaux industriels dont l’argent mais négatifs pour l’or. L’indicateur non manufacturier ISM a bondi de 11,7 à un plus haut de 4 mois ^plus fort que les anticipations de +4,8 à 50,2. En Europe les ventes au détail ont monté de 17,8% au-dessus des +15% attendu et plus forte hausse depuis 1999. En Grande Bretagne le PMI construction est en hausse de 26,4 à 55,3. Malgré ces bonnes nouvelles la banque Goldman Sachs a revu à la baisse ses prévisions de PIB notant une combinaison de restrictions qui auront un impact sur l’économie.

L’Or se trouve bien dans une tendance long, moyen et court terme haussière. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 200 jours qui sont orientées à la hausse et d’une oblqiue haussière qui sert de support. Les prix vont devoir maintenant franchir la forte résistance horizontale qui correspond au plus haut de 2012. En cas de dépassement le plus haut historique à 1921 serait le prochain obstacle. En cas de cassure de l’oblique une consolidation se mettrait en place mais tant que les prix restent au-dessus du fort support à 1670 la tendance haussière ne serait pas remise en cause.

Evolution des cours de l’Or en données quotidiennes :

Les cous de l’argent ont retracé tout la baisse du mois de Mars suite à la crise de coronavirus revenant sur les prix du mois de Janvier. La tendance est haussière avec en vue le plus haut de l’année à 18,95. Pour cela il faudra dépasser une résistance à 18,40 USD. Les cours sont soutenus par une oblique ascendante de court terme. En cas de cassure à la baisse les cours pourraient revenir sur le plus bas de Juin à 17 USD puis la moyenne mobile à 200 jours. Seule une cassure des 16,50 USD annulerait la tendance haussière.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

