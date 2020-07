Cuivre : la belle santé du « Dr Copper »

Points clés de l’article :

La Chine moteur de la reprise mondiale

Les cours filent vers les plus haut de l’année

Le cuivre suit l’empire du milieu qui est le plus gros consommateur du métal rouge. Les prix hier ont suivi la hausse des bourses chinoises (+5,7% pour l’indice de Shanghai) suite à un article de la presse chinoise faisant état de possibles nouvelles mesures de relance. Le cuivre a déjà profité des bons indicateurs qui montrent que l’économie chinoise est repartie significativement avec un plan de relance orienté vers les investissements dans les infrastructures et la construction qui utilisent les métaux comme le cuivre.

Dans le même temps, l’offre qui vient du Chili, principal producteur avec 28% de la production mondiale, est perturbée par des fermetures de mine dû au coronavirus. En conséquence, les stocks baissent pour alimenter la reprise chinoise.

Evolution des stocks de cuivre :

Les prix du cuivre ont déjà enregistré leur meilleur trimestre depuis une décennie en juin et poursuivent sur leur lancée. Les positions vendeuses sur les marchés ont fondu et sont revenues sur les niveaux de 2018.

Positions vendeuses sur le cuivre au Comex :

Cependant si la reprise chinoise est avérée, en Europe et aux Etats Unis le chemin risque d’être long. La commission européenne a revu à la baisse ses prévision de croissance pour la zone avec une contraction de l’économie accrue cette année et une reprise plus faible l’année prochaine. Aux Etats Unis, la diffusion du coronavirus pourrait remettre en cause là aussi le retour de l’activité économique avec les nouvelles mesures de fermeture notamment dans les états du Sud Est.

Les cours du cuivre sont dans une spirale haussière qui laisse penser que les prix vont rejoindre les plus haut de janvier à 28875 sur le CFD. Le support se situe sur le niveau de 25410 qui correspond au retracement Fibonacci de 61,8% de la baisse du premier trimestre et à la moyenne mobile de 200 jours.

La hausse est rapide, continue et s’est accélérée ces derniers jours. Comme nous l’avons vu plus haut les positions vendeuses se sont dégonflées et donc d’un point de vue contrarien suggère qu’une mauvaise nouvelle pourrait avoir comme conséquence une correction. Le RSI est en zone de surachat et propice donc à une consolidation qui pourrait intervenir au contact de la résistance à 28875.

Evolution des cours du cuivre en données quotidiennes :

