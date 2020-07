Pétrole WTI : Le pétrole se trouve proche d’une résistance majeure

Points clés de l’article :

L’inconnu de la demande

Le bas du gap de Mars fait barrage à une poursuite de la hausse

L’inconnu de la demande

Les réductions de production continuent à soutenur les cours du pétrole avec une production d’or noir de la part des membres de l’Opep à son plus bas niveau depuis 1991. L’accord passé entre la Russie et l’Opep prévoit une poursuite de la réduction de 9,7 millions de baril par jour en Juillet comme les deux mois précédents et à partir d’Aout vont passer à 7,7 millions de barils par jour jusqu’en Décembre. Cette réduction de production est aussi alimentée par les mises sous faillites des producteurs américains. Du côté de l’offre le marché semble sous contrôle.

La forte baisse des stocks la semaine dernière -7 millions de barils fait penser que la demande repart fortement. Les bons chiffres du chômage jeudi aux Etats Unis et un indice PMI non manufacturier de l’ISM sorti aujourd’hui à 57,1 contre 50,1 attendu vont dans le sens d’une reprise de la demande. La consommation en Chine reviendra au même niveau d’avant crise certainement en Septembre. Les prix semblent donc soutenus et promis à une progression lente.

Mais le facteur négatif est la suite de l’épidémie coronavirus. Même si le président Trump multiplie les déclarations pour atténuer l’impact de chiffre alarmants, le regain de nouveaux cas est bien réel dans plusieurs endroits dans le monde. Quel va être l’impact des nouvelles mesures de confinement dans plusieurs pays ? Pour l’instant cela reste localisé mais la pandémie semble échapper aux autorités dans plusieurs pays comme l’Inde, le Brésil ou certains états américains. La reprise de la demande pourrait être fortement contrariée en cas d’un dérapage accentué.

Cette semaine, les opérateurs auront les yeux tournés vers le rapport mensuel de l’agence internationale de l’énergie afin d’observer si la demande mondiale repart à la hausse.

Le bas du gap de Mars fait barrage à une poursuite de la hausse

Les cours reflètent l’indécision et butent sous la résistance à 41,20 USD qui correspond au bas du gap laissé de Mars, déjà touché le 22 juin qui avait stoppé la hausse. Au-dessus se trouve la moyenne mobile à 200 jours frontière entre un marché haussier et baissier sur un horizon de temps moyen terme.

Les cours continuent à afficher des creux ascendants et donc toujours dans une dynamique haussière à court terme. Si les prix n’arrivaient pas à franchir, une consolidation vers dans un premier temps 37,10 USD pourrait se mettre en place voire 34,70 USD bas du gap de Mars.

Evolution des cours du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE