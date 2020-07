XAUUSD : Nouveau plus haut de 8 ans du cours de l’or

Points-clés de l’article sur l’or :

Le cours de l’or monte à son niveau le plus haut depuis 2012

Les stratégies de suivi de tendance à privilégier sur le cours de l’or

Le cours de l’or ne cesse de plaire aux investisseurs dans ce contexte économique extrêmement incertain et de forte augmentation de la taille des bilans des banques centrales. Le cours de l’or a inscrit mardi un plus haut de près de 8 ans face au dollar à 1786 dollars et les acheteurs continuent à pousser l’or davantage ce matin.

Les investisseurs apprécient particulièrement l’or ces derniers mois en raison de la monétisation de la dette et le risque de défaut de paiement des Etats jugé de plus en plus élevé par les investisseurs. En effet, lorsque les investisseurs jugent ce risque élevé, ils tendent à se couvrir sur l’or étant donné son aspect refuge connu depuis des millénaires.

Depuis le début de l’année, le métal jaune s’est apprécié de plus de 15% face à l’ensemble des devises majeures. La livre sterling est la devise qui s’est la plus dépréciée face à l’or en perdant près de 25%.

Graphique journalier du cours de l’or sur TradingView :

Les fondamentaux de l’or sont solides et les perspectives restent brillantes. Les Etats devraient continuer à déployer des mesures de relance sans précédent financées par la dette alors que celle-ci culminait déjà à des niveaux inédits à l’échelle mondiale avant la crise (250% du PIB). Le cours de l’or a donc encore des bonnes raisons de continuer à progresser.

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance est indiscutablement haussière. Les stratégies de suivi de tendance sont donc à privilégier.

Les investisseurs pourront décider d’optimiser leurs points d’entrée en achetant les « pullbacks » ou les « breakouts ». Un retour à l’ancien plus haut d’avril à 1747$ serait un premier niveau de prix intéressant pour se positionner à l’achat. Sinon, il sera sans doute préférable d’attendre un franchissement du plus haut de 2012 à environ 1800$. Un franchissement de cette résistance ouvrirait la voie au plus haut historique de l’or face au dollar à environ 1900.

