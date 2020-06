Gold : Le cours de l’or ne cesse de briller

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

Les risques sanitaires et géopolitiques sont toujours présents

Alors que l’aversion au risque continue de rythmer les marchés ainsi que les investisseurs, le cours de l’or poursuit son ascension vers de nouveaux plus hauts annuels et progresse d’environ +17% depuis le début de l’année. Force est de constater que la crise du coronavirus n’est pas terminée, la guerre commerciale de Donald Trump envers la Chine et l’Europe semble repartir de plus belle et les multiples tensions géopolitiques agitent encore l’ensemble de la planète. Par conséquent, l’once d’or jouit de son statut de valeur refuge.

Par ailleurs, la baisse des taux d’intérêt et la demande en provenance des banques centrales afin d’accroitre leur réserve contribuent également à soutenir le métal jaune. Enfin, la liquidité à foison des banques centrales favorise aussi la progression de l’or. Pour résumer, l’ensemble de ces risques plaident en faveur d’une poursuite de la hausse.

Sur ce graphique en données hebdomadaires, le Gold évolue proche d’une résistance majeure située à 1 800$. Par le passé, les prix avaient testé à de nombreuse reprises ce niveau technique, ainsi le franchissement de ce seuil ouvrirait la voie à une accélération en direction des 1 880$ puis les plus hauts historiques à 1 921$.

De plus, nous pouvons voir que l’actif matérialise une « soucoupe » depuis 2012, cette figure chartiste de creux en forme de « U » est généralement une configuration de continuation de tendance. Néanmoins, il est nécessaire que le flux haussier réussisse à rallier les 1 800$ afin de confirmer ce scénario de moyen terme.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

A plus court terme, les prix consolidaient à l’intérieur d’un range compris entre 1 680$ et 1 750$, ainsi la sortie par le haut a donné un nouveau souffle au marché. Alors la reprise de la tendance haussière permet de déterminer de nouveaux objectifs pour le métal jaune.

Tout d’abord, tant que le niveau de support à 1 750$ résiste à la pression vendeuse, l’objectif est de rallier les 1 800$ puis 1 810$ sur excès haussier avant d’entamer une nouvelle phase de consolidation. En cas de franchissement de ce seuil clé, cela devrait conduire à un nouveau « Bull run » autour des 2 000$.

Pour résumer, la dynamique de fond est clairement haussière et les planètes sont alignés pour le métal précieux. Les investisseurs sont de nouveau en proie aux doutes à causes des incertitudes et des zones d’ombres qui planent autour des perspectives de reprises de l’économie.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

