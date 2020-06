OR : Les cours ne confirment pas le franchissement de la résistance

Points clés de l’article :

Un franchissement à confirmer

La chute des actions perturbe la hausse de l’or

L’or était en baisse mercredi après avoir atteint 1780 USD sur le CFD proche des plus hauts de 2012 à 1800 USD. Les cours du métal jaune restent soutenus par les nouvelles sur le coronavirus. Les chiffres économiques étaient un peu meilleur qu’attendu aujourd’hui. Le nombre d’inscriptions au chômage a baissé à 1,48 millions contre 1,32 millions anticipés par les opérateurs. Bien que les Etats ont levé les mesures de restrictions et que la consommation ait reprise, les dépenses restent toujours inférieures au niveau d’avant crise. Certaines pertes d’emploi viennent des grandes compagnies qui ajustent leurs effectifs en fonction des nouvelles conditions économiques. Par exemple, la société Macy’s a annoncé 3900 suppressions d’emploi pour s’adapter à la nouvelle donne économique. Pourtant les commandes de biens durables ont augmenté de 15,8% en Mai bien mieux que le consensus à 10,9% après une baisse de 18,1% en Avril et 16,7% en Mars.

Dans ce contexte incertain entre progression du virus et tensions commerciales entre l’Europe et les Etats Unis, le métal jaune garde la faveur des opérateurs. Hier l’Allemagne avait annoncé une progression de 49% des nouveaux cas de Covid-19 par rapport à la veille et le Japon la plus forte hausse sur une semaine.

Les cours du métal jaune se sont pourtant détendus hier avec la baisse des marchés boursiers, les opérateurs vendant leurs positions longues pour faire face aux appels de marge sur les bourses. Mais le contexte reste favorable à l’Or avec les politiques monétaires ultra accommodantes des banques centrales. Le président de la Fed de Chicago Evans a déclaré que les nouveaux cas de coronavirus allaient ralentir la reprise économique et que le taux de chômage resterait élevé dans les années qui viennent. Des propos qui laissent à penser que les larges plans de rachats d’actifs vont se poursuivre pour soutenir l’économie américaine.

Le métal jaune a franchi une résistance importante avant-hier avec une clôture au-dessus de 1765 USD précédente résistance. Hier la bougie en forme de doji na pas confirmé le franchissement. Au-dessus de 1745 USD et de l’oblique haussière la tendance est haussière et les objectifs se situent sur 1796 USD plus haut d’Octobre 2012 et au-delà 1850 USD projection de la hauteur de la consolidation du mois de Mai.

Seule une cassure du support à 1670 USD invaliderait la tendance ascendante .

Evolution des cours de l’Or en données 4 heures :

