Cuivre, pétrole, sucre : L’hebdo des matières premières

Les métaux précieux : Le cuivre, un problème d’offre

Le cuivre monte suite à des problèmes d’offre plus que de demande. Le Chili premier producteur du métal rouge avec 25% de la production est confronté à des difficultés. Les mines du monde entier ont fermé mais celles au Chili ont continué leur exploitation pour fournir les usines chinoises qui sont les premières consommatrices du métal rouge. Les mines fonctionnent avec des réductions d’effectif au détriment de la maintenance et les nouveaux projets sont à l’arrêt. Cela pourrait mettre en péril l’exploitation future. Cette solution de ne pas fonctionner globalement n’est pas viable sur le long terme et a pour conséquence le ralentissement progressif de la production. Pour compenser les exploitants puisent dans les stocks et le prix sur le marché augmente. Le problème est que ces dernières semaines les nouveaux cas de coronavirus au Chili ont augmenté. Les autorités ont renforcé les restrictions pour contenir la diffusion de l’épidémie, ce qui rajoute de l’incertitude sur un retour normal de l’exploitation.

En conséquence les prix montent, ont retracé déjà plus de 61,8% de la baisse de février mars et ont dépassé une résistance à 26370 sur le CFD. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante et les cours sont à nouveau au-dessus de la moyenne à 200 jours. Les cours se rapprochent du plus haut de l’année à 28875. Tant que l’on reste au-dessus de 24700 la tendance haussière ne sera pas démentie.

Evolution des stocks et des contrats à terme sur le cuivre :

Une dose d’énergie : Les cours du pétrole s’épuisent

Les cours du pétrole sont toujours soutenus par l’accord sur les réductions de la production entre l’Opep+ et la Russie mais aussi la reprise de la demande en Chine qui retrouve son niveau d’avant crise. Les tensions géopolitiques ont aussi accru la hausse avec l’interception de missiles balistiques par l’Arabie Saoudite en provenance des rebelles Houthi au Yemen. Tous les drones transportant des bombes ont été détruits. Toutefois la hausse de cas de coronavirus fait craindre un ralentissement de la demande.

Les cours ont comblé le gap important du 8 mars après une forte hausse de plusieurs semaines. Mais la bougie rouge d’hier montre un rejet de cette résistance majeure. De plus sur le RSI une divergence baissière est en formation mais pas encore confirmée. Les risques d’une correction sur ces niveaux augmentent donc et pourraient voir les prix revenir sur le bas de l’ancien gaà qui sert de support à 34,70 USD.

Evolution des cours du pétrole en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Le sucre sur sa moyenne mobile à 200 jours

La tendance générale est que le monde regorge de sucre. Le Brésil actuellement transforme en sucre 48% de la production de la canne à sucre contre 33% il y a un an. Cette production compense largement la baisse de l’offre en Inde qui connaît une récolte abondante mais qui n’arrive pas à la transformer en sucre à cause des restrictions dues au coronavirus. La Thaïlande connait aussi une récolte moindre à cause de pluies erratiques.

Les cours du sucre ont retracé 61,8% de la baisse initiée en Février puis ont reflué sur le support correspondant à 38,2% Fibonacci et qui correspond aussi à la moyenne mobile à 200 jours. Sur ce support les cours affichent une petite bougie qui montre l’hésitation des investisseurs. Tant que les cours se maintiennent au-dessus la hausse peut reprendre. Sinon les cours pourraient reprendre le chemin de la baisse vers le dernier creux à 343 ou vers le gap laissé ouvert le 30 avril.

Evolution des cours du sucre CFD en données quotidiennes :

